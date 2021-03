Fumaça escura de incêndio é vista de vários pontos de BH

Fumaça foi provocada pela queima de plástico em um lote vago na Região Norte de BH (foto: Rafael Alves/EM/DA Press)

O Corpo de Bombeiros se mobilizou, na tarde desta quarta-feira (17/3), para combater doisem lotes vagos. Casas foram ameaçadas pelo fogo.Os militares foram acionados às 17h, para um incêndio na Rua Coronel Joaquim Tiburcio, próximo ao número 570, no Bairro, na Região Norte de Belo Horizonte. A fumaça escura pôde ser percebida de várias regiões da capital mineira.De acordo com os moradores, havia muita fumaça e fogo, com chamas altas com risco para as residências. No fim da tarde, ainda havia três viaturas no local, mas as chamas haviam sido controladas.Segundo os militares, o fogo iniciou em um lote vago com bastante materialentulhado - o que ocasionou uma fumaça densa e preta (tóxica), podendo ser vista a quilômetros de distância.Os bombeiros também foram acionados para combater um incêndio em lote vago ameaçando residências. De acordo com o histórico, o lote em chamas é murado, mas apresentava risco para as pessoas.Os militares apagaram as chamas no lote vago com uso de, aproximadamente, 1.500 litros de água.