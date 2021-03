A previsão do tempo para esta quinta-feira (18/3) em Belo Horizonte indica a possibilidade de chuvas isoladas. Segundo o boletim do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a chuva também pode atingir outras regiões de Minas Gerais.

“Nesta quinta-feira, as condições meteorológicas são favoráveis ao aumento da instabilidade em parte do Brasil Central em virtude da queda da pressão atmosférica em superfície. Assim, em Minas Gerais há condições de chuvas típicas da estação do verão, especialmente, no Sul e Oeste mineiro. As temperaturas permanecem estáveis em todas as regiões mineiras e faz calor da ordem de 36ºC no Norte do estado”, cita trecho do boletim do Inmet.