Venda de bebidas alcoólicas está permitida em Minas, apesar da onda roxa

Bebidas alcoólicas continuarão à venda nos mercados, informa a SES (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press - 26/10/2020)

Minas Gerais iniciou a onda roxa na maior parte de suas cidades nesta quarta (17/3), mas a venda de bebidas alcoólicas continua permitida. As informações são da Secretaria de Estado de Saúde (SES).

De acordo com a SES, entre os serviços considerados essenciais está o setor de alimentos. Porém, os bares e restaurantes só podem trabalhar viao que impede o comércio de bebidas alcoólicas no balcão.

A fase roxa é a mais restrita do Minas Consciente, programa que regula o funcionamento das atividades durante a pandemia da COVID-19.

A medida impõe toque de recolher das 20h às 5h em todas as cidades do estado. Outras medidas são a proibição de eventos em espaços públicos ou privados, ainda que com distanciamento social, e as reuniões familiares com pessoas que não coabitam.

Essa etapa do governo do estado também proíbe a circulação de pessoas sem o uso de máscara de proteção, seja em espaços públicos e privados, que sejam de uso coletivo.

Apesar de ser impositiva, algumas cidades, como Betim (Grande BH) e Varginha (Sul de Minas), não aderiram a todas as regras definidas pelo planejamento estadual.

Nesta quarta, o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) informou que pode ir à Justiça para garantir que todas as prefeituras respeitem a onda roxa.

No entanto, a promotoria esclareceu que haverá uma primeira tentativa, por meio da Advocacia-Geral do Estado, de convencer os prefeitos a partir do diálogo.