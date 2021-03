Montes Claros incluiu cloroquina entre as medidas que tomou contra a COVID

Santa Casa de Montes Claros enfrenta superlotação de leitos de COVID-19 (foto: Hudson Brazil/divulgação)

Montes Claros, Humberto Souto (Cidadania), disse que o município já adotou “todas as providências possíveis” no sentido de combater o avanço da COVID-19 e salvar vidas. Entre elas, adotou protocolo chamado de "tratamento precoce" da doença – medicamentos que não têm eficácia comprovada cientificamente para tratar pacientes com o novo coronavírus.



Segundo o prefeito, não há a imposição. Os médicos têm liberdade de fazer a prescrição dos remédios que considerarem mais indicados.



LEIA MAIS 13:12 - 16/03/2021 Hospitais de Montes Claros se preparam para possível escassez de oxigênio

14:27 - 16/03/2021 Montes Claros: 'Internam-se pacientes nos corredores, sim', diz secretária

16:53 - 05/03/2021 Montes Claros implanta dois hospitais de campanha coronavírus. O prefeito de, Humberto Souto (Cidadania), disse que o município já adotou “todas as providências possíveis” no sentido de combater o avanço dae salvar vidas. Entre elas, adotou protocolo chamado de "da doença – medicamentos que não têm eficácia comprovada cientificamente para tratar pacientes com o novo coronavírus.Segundo o prefeito, não há a imposição. Os médicos têm liberdade de fazer a prescrição dos remédios que considerarem mais indicados.Por outro lado, Humberto Souto enfatiza o distanciamento social, lembrando que está “provado no mundo inteiro” que essa é a maneira mais eficaz de impedir a propagação do novo

Desde 2 de março que Montes Claros (413,4 mil habitantes) enfrenta a ocupação máxima dos leitos hospitalares clínicos e de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) dedicados a pacientes contaminados pela COVID-19.





De acordo com boletim da Secretaria Municipal de Saúde, nesta quarta-feira (17/3), a cidade teve a confirmação de 271 casos da COVID-19 e de cinco mortes provocadas pela doença.

Houve redução dos registros em relação aos dois dias anteriores, sendo que nessa segunda-feira (15/3) foram confirmados 435 novos casos e 16 mortes – recorde no município em um único dia desde o início da pandemia.



Montes Claros contabiliza, até então, 22.601 casos confirmados e 401 mortes causadas pela doença respiratória.

“Implantamos há muito tempo o protocolo do 'tratamento precoce'. É claro respeitando o médico, que tem que participar”, disse Souto, lembrando que “não pode simplesmente mandar aplicar” um remédio qualquer.







“Se o médico entender que convém, pode ser aplicado. Disponibilizamos, inclusive, alguns medicamentos na rede”, afirmou o chefe do Executivo.





Confira: Novo estudo mostra que azitromicina não tem eficácia contra a COVID-19

A secretária municipal de Saúde de Montes Claros, Dulce Pimenta, informou que o protocolo foi disponibilizado na cidade em meados de 2020, poucos meses após o início da pandemia.



Ele afirma que o protocolo do "tratamento precoce" da COVID-19 foi adotado em Montes Claros “ouvindo os médicos”, que decidem qual a medicação devem prescrever os pacientes.“Se o médico entender que convém, pode ser aplicado. Disponibilizamos, inclusive, alguns medicamentos na rede”, afirmou o chefe do Executivo.A secretária municipal de Saúde de Montes Claros, Dulce Pimenta, informou que o protocolo foi disponibilizado na cidade em meados de 2020, poucos meses após o início da pandemia.





Segundo ela, são fornecidos gratiuitamente medicamentos como a ivermectina , a azitromicina e a hidroxicloroquina, mas deixando para os médicos definirem junto aos pacientes pelo uso ou não da medicação.





“O protocolo de 'tratamento precoce' da COVID-19 foi disponibilizado em julho de 2020 para os médicos da atenção primária, como uma opção terapêutica para que os médicos definissem, com seus pacientes sobre o inicio precoce ou não de medicamentos que ainda não têm evidências científicas robustas”, relatou Dulce Pimenta.





Segundo ela, “o protocolo se baseou nas orientações de manejo do Ministério da Saúde e exige que o médico discuta sobre essa conduta com seu paciente e, caso seja optado por iniciar terapias específicas, o paciente deve assinar um termo de consentimento, anexo ao protocolo”.



Por lado, observou: “O referido protocolo não contempla a profilaxia pela falta total de evidência científica do seu uso".



Mesmo assim, persiste a ocupação máxima de leitos diante do aumento de pessoas contaminadas pela doença respiratória.





“O momento exato de início da terapia precoce é definido pelo médico assistente, conforme julgamento clínico”, disse.Segundo ela, “o protocolo se baseou nas orientações de manejo doe exige que o médico discuta sobre essa conduta com seu paciente e, caso seja optado por iniciar terapias específicas, o paciente deve assinar um termo de consentimento, anexo ao protocolo”.Por lado, observou: “O referido protocolo não contempla a profilaxia pela falta total de evidência científica do seu uso".

Evitar mortes

Além de seguir o toque de recolher e outras medidas restritivas da onda roxa, na qual se encontra desde 7 de março, nesta quarta-feira (17/3), a população Montes Claros teve mais uma mudança na rotina por causa das ações que visam frear o avanço da pandemia.



Foi iniciado um “feriado prolongado” que vai até segunda-feira (22/3).

Por meio de decreto da prefeitura, foram antecipados cinco feriados no município.



O prefeito Humberto Souto ressaltou que a antecipação dos feriados foi “recurso extremo para “dar uma parada” no avanço do coronavírus e impedir a corrida aos hospitais e evitar mortes devido ao colapso da ocupação máxima de leitos.

“O problema (da antecipação) dos feriados é um recurso extremo para poder dar uma parada e evitar que a corrida para os hospitais aumente mais. (Evitar) que as pessoas (venham) morrer na porta dos hospitais ou morrer em casa por falta de hospital”, afirmou Souto.



Ele salientou também a implantação de dois hospitais de campanhe e a ampliaçao de leitos clinicos e de UTI em outras unidade de saúde para pacientes do coronavírus.



O chefe do executivo fez um apelo de união e solidariedade das pessoas diante da situação alarmante do avanço da COVID-19: “É preciso a gente debruce sobre esse problema, que é muito grave. O momento é muito triste. É um momento de solidariedade, de união, de participação de todos”.





Lembrou ainda que a Prefeitura de Montes Claros vem adotando medidas para tentar impedir a propagação do coronavírus desde os primeiros momentos da chegada pandemia ao Brasil.



"É um (conjunto) complexo de problemas que estamos tentando resolver. E estamos resolvendo desde março do ano passado. Montes Claros deve ter sido o primeiro município que implantou o uso obrigatório de máscara. Distribuimos um milhão de máscaras, gratuitamente”, afirmou Humberto Souto, citando que os utensílios de proteção foram doados pela empresa têxtil Coteminas, que tem fábricas na cidade.

O prefeito da cidade-polo do Norte de Minas destacou ainda outras ações preventivas desenvolvidas para frear a transmissão da COVID-19: “Fizemos rastreamentos. Fizemos barreiras nas estradas, na rodoviária, no aeroporto. Monitoramos as pessoas em casa, sem faltar um medicamento, sem faltar nada”. afirmou.