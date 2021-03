Corpo de menina de 4 anos é encontrado após carro ser levado por enchente

Bombeiros encontram corpo de criança arrastada por enchente (foto: CBMMG/divulgação)

Umade 4 anosapós o carro em que ela estava ter sidopor umana zona rural de, no Sul de Minas. A menina estava acompanhada dos pais quando o veículo caiu em um. O caso aconteceu na noite desse domingo (14/3) e o corpo da vítima foi encontrado nesta segunda-feira (15/3).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o carro ficou ilhado na zona rural de Três Pontas, na noite desse domingo (14/3). A menina de 4 anos estava no carro junto com os pais, que foi arrastado por uma enchente por cerca de 40 metros.

“No local, fomos abordados pelo pai da vítima, que nos relatou que ao tentar passar em uma ponte que era atingida por enchente veio a sofrer um capotamento. Posteriormente, o veículo caiu no córrego, tendo o pai logrado êxito na retirada de sua filha do veículo e subido no teto do mesmo para aguardo do socorro. Minutos depois, afirma que o veículo movimentou na água, tendo sua filha soltado dos seus braços, vindo a submergir alguns metros à jusante no córrego”, diz Corpo de Bombeiros.

A mãe da criança também conseguiu se salvar com ajuda de moradores da região. Quando os militares chegaram ao local, a mulher estava sem ferimentos na estrada vicinal. Em seguida, os bombeiros começaram as buscas para encontrar o carro e a criança.

Segundo a polícia, o homem de 43 anos não tem carteira de habilitação e o carro estaria com a documentação irregular.

O trabalho do Corpo de Bombeiros foi retomado na manhã desta segunda-feira (15/3). Os militares ainda não deram detalhes do local onde o corpo foi encontrado. A Perícia da Polícia Civil está no local.