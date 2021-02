Risco de enchente faz Defesa Civil disparar alerta laranja em Valadares

No da tarde de domingo, as águas dos Rio Doce começaram a entrar no Bairro São Tarcísio, no fim da avenida da margem esquerda (foto: Tim Filho)









A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Governador Valadares (COMPDEC), informou que a elevação no nível do Rio Doce ocorre em razão das fortes chuvas na bacia do rio, desde Ponte Nova, onde choveu muito na quinta e sexta-feira (18 e 19/2).





A tendência é que o rio continue subindo, mas não há previsão de sair do leito, por enquanto. “Nas próximas horas, o que pode acontecer são os refluxos em algumas regiões ribeirinhas, por isso é importante que os moradores que vivem em bairros alagáveis fiquem atentos à comunicação social do município”, informou a COMPDEC em nota.





O refluxo a que a defesa civil se refere acontece quando as águas do rio chegam em partes baixas, de bairros como o São Paulo, por exemplo, por meio das manilhas das redes pluvial e de esgoto.

Com o domingo de sol e o Rio Doce bem cheio, pilotos de jet ski aproveitaram para fazer evoluções em Governador Valadares pic.twitter.com/BEr1Xa8Owe — Estado de Minas (@em_com) February 21, 2021



O domingo em Governador Valadares foi de sol e muitos aproveitaram para praticar esportes nas margens do rio. No Bairro Ilha dos Araújos, pela manhã, aproveitando a cheia do rio, vários pilotos de jet ski fizeram evoluções pelas águas. Na margem esquerda, na área conhecida como 'Feira da Paz', o time de Bravo F.A., de futebol americano, fez o seu treino dominical sem se importar com o risco iminente de enchente no rio.





A Prefeitura dedisparou desde à noite de sábado (20/02) o, que considera o risco deno Rio Doce. No domingo (21/02) pela manhã, um novo boletim previu que às 18h de domingo o nível do rio atingiria 1,90 metro. Nesse horário, a medição na régua da estação de tratamento de água do SAAE chegou a 1,93 metro.