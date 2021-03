Preso um dos suspeitos de matar menino de 11 anos em Betim

Local onde ocorreu o crime, quando o menino foi assassinado em janeiro (foto: (foto: Reprodução da internet/Google Maps))

Foi preso neste sábado G.F.R.O., de 23 anos, um dos suspeitos de participar do assassinato do menino Gabriel, de apenas 11 anos, no último 31 de janeiro, no Bairro São Salvador, em Betim. A prisão ocorreu em cumprimento a um mandado judicial e foi no bairro Citrolândia, naquela cidade.

A ação contou com a participação de 11 policiais e quatro viaturas e é resultado de uma investigação que durou 40 dias.

O crime é atribuído a uma disputa entrerivais, ligadas ao tráfico de drogas. Um homem que teria envolvimento com o tráfico foi baleado na mesma noite. Ele foi levado para uma UPA e em seguida foi preso.

No dia do crime, quando a viatura da PM chegou ao local, se deparou com a cena do corpo do menino caído no chão, com um tiro no pescoço.

A mãe do menino contou que estava na porta da casa de um parente deles e que o menino brincava com outras crianças da rua, andando de bicicleta um pouco mais à frente do endereço. Em determinado momento, dois carros de cor prata, um deles com vidros escuros, vieram na direção das crianças e começaram a atirar na direção do menino, que também foi atropelado.

A mulher contou, ainda, que os carros deram a volta e os ocupantes atiraram novamente, mas para o alto. Ela também disse que os carros fugiram em direção aos conjuntos habitacionais da região.

Na época, segundo relato do Boletim de Ocorrências da PM (BO), moradores, que pediram para não serem identificados, disseram que o crime teria sido resultado de uma guerra entre as gangues do bairro de dos conjuntos.

O homem preso é um antigo conhecido da polícia, com várias passagens, por diversos crimes. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Betim.