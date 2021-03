BH tem previsão de pancadas de chuva para este sábado (13/3)

Capital mineira amanheceu com sol, mas há previsão de chuvas de até 10mm (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Veja as dicas da Defesa Civil em caso de chuva:



deste sábado (13/3) em Belo Horizonte é similar ao que foi registrado nesta sexta-feira (12/3), come aumento depela manhã e pancadas deà tarde e à noite. As temperaturas na capital variam entre a mínima de 18º e a máxima de 31º, de acordo com o Climatempo.A perspectiva é de que as precipitações do dia em BH cheguem à média pluviométrica de aproximadamente 10mm. Os índices de umidade do ar ficam entre 45% e 79% neste sábado na cidade.Em caso de chuvas fortes, a Defesa Civil orienta a população a não ir a áreas de inundação ou transitar em ruas e avenidas suscetíveis a alagamento, além de evitar a proximidade com córregos e ribeirões.- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores- Atenção especial para áreas de encostas e morros- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para a CEMIG (116) ou a Defesa Civil (199)- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d'água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos