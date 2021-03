Fim de semana em BH e Minas promete calor e menos chuvas

Manhã de céu claro em Belo Horizonte (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press)





O clima começou a mudar em Belo Horizonte e outras regiões de Minas Gerais nesta sexta-feira (12/3). Na capital, o dia começou com céu claro e temperatura um pouco acima do observado nos últimos dias. A tendência é de que as chuvas diminuam em todo o estado neste fim de semana.









“De maneira geral, vamos ter redução das chuvas no estado como um todo. Estamos com enfraquecimento da Zona da Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) e, consequentemente, as chuvas vão ter uma redução em Minas”, explica o meteorologista Claudemir Azevedo, do 5º Distrito do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).





No interior de Minas, hoje ainda há condições de chuvas à tarde, com possibilidade de pancadas mais significativas nas regiões Noroeste, Norte e Zona da Mata.





No fim de semana, a precipitação pode ficar mais concentrada no Sul de Minas, mas também pode chover em forma de pancadas isoladas, e à tarde, no Triângulo Mineiro e Oeste.





A temperatura mínima no estado deve ficar em torno de 12°C, no Sul. A máxima pode chegar aos 37°C no Norte de Minas Gerais.