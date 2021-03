Loja que conferia peso de funcionária vai pagar indenização de R$ 10 mil

Intimidação de funcionária ocorria também por meio de bilhetes, com a cobrança pela perda de peso (foto: Arquivo Pessoal)

O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região manteve a condenação de uma loja de bijuterias na cidade de Muriaé, na Zona da Mata, que, para poder ganhar R$ 200 como gratificação no fiml do mês. A loja terá que pagar uma indenização por danos morais no valor de R$ 10 mil reais. O caso ocorreu entre janeiro de 2019 e junho de 2020.