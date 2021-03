Homem que matou comerciante a facadas em Rio Pardo de Minas é preso

Crime chocou Rio Pardo de Minas, cidade que fica no Norte do estado (foto: Governo de MG/Divulgação)

Um homem de 32 anos, suspeito de matar a facadas um comerciante, de 40 anos, no domingo (7/3), em Rio Pardo de Minas, Norte do estado, foi preso na noite dessa quarta-feira (10/3), pela Polícia Civil. O crime teria como motivação uma dívida de R$ 1.200.

A prisão foi realizada graças a uma operação conjunta entre as polícias Civil e Militar. O crime aconteceu dentro dada vítima.O agressor entrou no estabelecimento e eles começaram a discutir. Em dado momento, o invasor sacou uma faca e desferiu vários golpes no peito da vítima.

Depois de cometer o crime, o suspeito fugiu. A Polícia Civil iniciou as investigações e reuniu uma série de provas contra o suspeito. “Foi instaurado inquérito policial, com entrevista de testemunhas, juntamos laudos e, por fim, solicitamos a decretação da prisão provisória do investigado”, informa o delegado Fernando Bottoni.

Havia um mandado de prisão contra o autor, emitido pela Justiça. Desde o dia do crime, os policiais trabalharam na busca pelo suspeito. Foi a família dele que, ao tomar conhecimento do assassinato, o convenceu a se entregar.



Ele foi preso na casa dos pais.

Segundo o delegado, o caso não está encerrado, pois as investigações, agora, são para apurar as ameaças que o assassino fez a outras pessoas, o que deve resultar em novas acusações.