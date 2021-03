Preso quarto integrante do grupo que assassinou empresário em Pará de Minas

O assassinato mexeu com a sociedade de Pará de Minas, pois empresário era muito conhecido na cidade (foto: Prefeitura de Pará de Minas/Divulgação )

Foi preso nesta quarta-feira (10/3), em Betim, o quarto envolvido no assassinato do empresário Danilo Sérgio Barbosa, de 31 anos, em Pará de Minas, em 30 de novembro de 2020. O corpo da vítima foi encontrado no porta-malas de seu carro, com pés e mãos amarrados, enrolado em um colchão.



Os outros três envolvidos no homicídio, duas mulheres e um homem, estavam presos desde 8 de janeiro.



Segundo o delegado Douglas Valério de Barcelos, de Pará de Minas, o suspeito estava foragido desde o dia do crime. “Inicialmente, três pessoas foram presas preventivamente por envolvimento no crime. Uma das mulheres presas é aex-companheira da vítima. A outra, funcionária da loja do empresário, teria planejado o assassinato com o namorado, um dos executores do homicídio. As investigações continuam para localizar outras duas pessoas oriundas de Betim, que vieram até Pará de Minas no dia para praticar o crime.”

Ele explica que foram instaurados dois inquéritos, sendo que um deles já foi concluído e remetido à Justiça, com o indiciamento dos quatro investigados pelo crime de homicídio e furto.



O segundo inquérito apura a participação de um quinto envolvido, que já está preso pela prática de outro crime.





Aplicativo

O delegado explica que, conforme apurado, a vítima foi atraída por uma mulher até um imóvel, por meio de um perfil falso em um aplicativo de conversa. No local, o empresário foi surpreendido por três homens. Lá, foi estrangulado, perdendo os sentidos.



Os criminosos roubaram seu celular e um cartão bancário.

Com o empresário ainda vivo, os criminosos o envolveram num lençol e o enrolaram em um colchão, colocado-o dentro do porta-malas do veículo.



Os criminosos rodaram com o veículo e, antes de abandoná-lo, deram um tiro na região lombar do empresário, que morreu no local.