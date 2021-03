Acusado de assassinato em Santa Maria do Suaçuí é preso perto de Guarapari

O acusado foi localizado pela polícia no Distrito de Samambaia, em Guarapari, litoral do Espírito Santo (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 10/2/17)

Foi preso no Espírito Santo, um homem, de 31 anos, suspeito de ter cometido um homicídio em 12 de fevereiro, em Santa Maria do Suaçuí, no Vale do Rio Doce. A vítima foi Marco Gomes da Silva, de 42 anos, e o motivo teria sido a venda de um lote e de um gerador.

Segundo as investigações, no dia do crime, a vítima foi até odo suspeito e pediu uma cerveja Em seguida, foi para o lado de fora do estabelecimento, para consumir a bebida, assentando-se na calçada. Nesse instante, o dono do bar se aproximou e desferiu umda vítima.

Segundo o delegado Douglas Mota, o crime teve como motivação uma desavença entre os dois na compra, pelo acusado, de um lote e de um gerador de energia, que não teriam sido entregues por Marcos Gomes da Silva.

Os policiais descobriram, durante as diligências, que o suspeito estaria escondido no Distrito de Samambaia, em Guarapari. Foram então até a cidade capixaba e prenderam o suspeito, que tinha em seu poder 150 gramas de cocaína, maconha e papelotes utilizados para armazenar drogas.



Ele foi levado para a Delegacia de Guarapari, onde foi autuado em flagrante.

Outros crimes

Segundo o delegado, o acusado é também investigado por possível participação em, pelo menos, outros seis homicídios.“Esse homem possui envolvimento político na comunidade, sendo suspeito de realizar o controle de eleitores e correligionários, além de chefiar o tráfico de drogas em Santa Maria do Suaçuí."

Douglas Mota ressalta a importância da colaboração entre as polícias civis de Minas Gerais e Espírito Santo: “O intercâmbio de informações entre as polícias foi crucial para o esclarecimento do crime e a prisão do autor”.