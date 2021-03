TJMG amplia comarcas com expediente suspenso com agravamento da pandemia

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais () atualizou, nesta quinta-feira (11/3), a lista desituadas em municípios classificados na, do plano Minas Consciente, do governo de Minas Gerais. A onda roxa é considerada a mais restritiva do plano e foi criada na semana passada, com medidas mais severas, para controlar o avanço da COVID-19.

O TJMG ampliou o número de comarcas com expediente suspenso, em função da inclusão de mais municípios na onda roxa do Minas Consciente

Com a decisão, as comarcas terão osuspenso. O mesmo ocorre com os– que serão restituídos por tempo igual no primeiro dia útil depois do fim do período de suspensão.