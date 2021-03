Taxa de contágio do coronavírus volta a cair em Uberlândia

Município afirmou que faz mais de 11 mil testes por semana (foto: Divulgação/Wanderlei Fortunato/Secom) taxa de contágio da COVID-19 em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, teve redução na primeira semana de março, segundo número das Secretaria de Estado de Saúde.



A divulgação foi feita pelo nunicípio, apontando que do início de fevereiro, quando a taxa era de 1,25, esse número caiu para 1,04 neste mês. A prefeitura atribui a queda às medidas de isolamento e disse que continua fazendo testes normalmente. daem, no Triângulo Mineiro, tevena primeira semana de, segundo número das Secretaria de Estado de Saúde.A divulgação foi feita pelo nunicípio, apontando que do início de fevereiro, quando a taxa era de 1,25, esse número caiu paraneste mês. A prefeitura atribui a queda às medidas de isolamento e disse que continua fazendo testes normalmente.





Se até 4 de fevereiro, 100 pessoas infectadas transmitiam o vírus para outras 125, em 1º de março esse número de pessoas transmitiam o coronavírus para 104. A taxa de contágio considerada estável pelos especialistas está abaixo de 1, bem como o índice seguro para um retorno mais amplo das atividades fica em 0,5.









Nesta quarta-feira (11), foi prorrogado por mais uma semana o atual decreto, que tem toque de recolher diário das 18h às 5h, ampliando as medidas para autorização de abertura de lojas físicas apenas dos serviços essenciais e adoção de lei seca.



De acordo com o município, o ritmo de proliferação sofreu impacto de duas deliberações que restringiram as atividades e a circulação de pessoas pela cidade em fevereiro.Nesta quarta-feira (11), foi prorrogado por mais uma semana o atual decreto, que tem toque de recolher diário das 18h às 5h, ampliando as medidas para autorização de abertura de lojas físicas apenas dos serviços essenciais e adoção de lei seca.





“Eu sei que todos nós estamos nos sacrificando muito neste momento. Isso está longe do que consideramos o ideal, tenham certeza, e estamos trabalhando, junto à toda equipe da Prefeitura, comitê e demais entes públicos, sempre com base em dados científicos e técnicos, para que possamos retomar nossas rotinas. Infelizmente, com os leitos de UTI lotados em toda a rede em decorrência do novo coronavírus, temos que estar em constante alerta”, disse o prefeito Odelmo Leão em comunicado.





Uberlândia chegou a ter 36 mortes por COVID-19 em apenas 24 horas e ainda não conseguiu desafogar a ocupação dos leitos de UTI, que desde o início de março seguem lotados. Já há 1.316 mortos pela doença e 73.123 casos confirmados.





Testes

Na internet, os números da redução da taxa de contágio foi questionada, uma vez que pessoas afirmavam não ter testes na rede de saúde. A prefeitura, então, informou que mantém mais de 11 mil testes semanais contra a COVID-19.



“Na primeira semana de fevereiro, contada a partir do dia 6, foram feitos 11.717 testes, enquanto na última semana do mês, que seguiu até 5 de março, houve 11.867 testagens”, informou a administração do município.





“Além de logicamente nos ajudar na identificação dos casos positivos, a testagem nos dá indícios sobre o comportamento do vírus, sendo uma referência importante para sabermos quais ajustes precisamos fazer nas políticas adotadas”, explicou o secretário municipal de Saúde, Gladstone Rodrigues, em comunicado.