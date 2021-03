Morador de Uberaba morre de COVID-19 durante visita à Passos

Morador de Uberaba morre de COVID-19 em Passos (foto: Wikipédia/divulgação)

De acordo com a prefeitura, o homem estava visitando Passos quando sentiu os sintomas do novo coronavírus e precisou de atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA).“Ele foi encaminhado para internação hospitalar na Santa Casa com diagnóstico de”, confirma trecho da nota enviada pela prefeitura de Passos.

A prefeitura não informou a data da morte do paciente. A administração da cidade afirma que até o momento não foram detectadas outras variantes do vírus da doença no município.

Passos soma 3.793 casos de COVID-19, sendo 81 mortes confirmadas em decorrência da doença.



“A Secretaria de Saúde reitera ainda que está vigilante. Qualquer mudança no cenário epidemiológico no município, a população será devidamente informada pela imprensa oficial da Prefeitura de Passos. Orientamos a todos a manter o distanciamento social, evitando aglomerações e uso de máscara”, ressalta trecho da nota.