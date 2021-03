Farmácia em Venda Nova é interditada por irregularidades

Fachada da Farmácia Bezerra de Menezes, em Venda Nova (foto: Reprodução/Google Street View)

A Vigilância Sanitária de Belo Horizonte interditou a Farmácia Bezerra de Menezes, na Avenida João Samaha, 722, no Bairro São João Batista, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. Segundo nota da PBH, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, "a Vigilância Sanitária interditou o local e orientou o proprietário a realizar adequações. Após as intervenções, ele deve solicitar à Vigilância Sanitária uma nova inspeção".

Moradores do Bairro São João Batista iniciaram uma manifestação nas redes sociais para que a farmácia não seja fechada.





O local foi interditado e aguarda liberação do alvará após a correção das irregularidades apresentadas. Segundo informações nas redes sociais da famárcia, os fiscais da Vigilância Sanitária foram até o estabelecimento para realizar as análises fiscais, em razão da liberação dode venda, que é renovado anualmente. "Os fiscais encontraram algumas incoerências, mas que já estão sendo resolvidas pela nossa equipe de funcionários", diz um trecho do post.O local foi interditado e aguarda liberação do alvará após a correção das irregularidades apresentadas.

Ainda em post, "os funcionários da farmácia agradecem todas as manifestações de carinho e apoio da população", mas pedem que não realizem movimentos nas redes sociais, pois isso pode prejudicar a farmácia, no período em que o processo de liberação do alvará está sendo analisado pelos fiscais.

A Farmácia Bezerra de Menezes é referência em estoque de medicamentos e com preço mais acessível que o do mercado farmacêutico.



A Vigilância Sanitária não informou quais irregularidades os fiscais encontraram no local.

