Para evitar colapso, Betim criará mais vagas para COVID-19 em hospitais

O Cecovid-4 funciona no prédio do Centro Materno-Infantil e tem capacidade instalada para 100 leitos de CTI; atualmente, tem 70 em funcionamento (foto: Roberto Maradona/Divulgação)

Para evitar um possível saturamento do sistema de saúde, a Prefeitura de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), iniciou processo para ativação de mais 25 leitos exclusivos para atendimento da COVID-19.



Ao todo, mais 10 leitos de CTI serão abertos no Centro de Cuidados Intensivos (Cecovid-4), que funciona no prédio do Centro Materno-Infantil, e outros 15 novos leitos clínicos serão ativados no Hospital de Campanha, no Fiat Clube. Atualmente, a taxa de ocupação dos leitos para atendimento de casos graves (UTI) está em 67%.

A situação não está tão crítica como em outros municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), mas os dados mostram que pacientes infectados têm necessitado mais internação em UTIs que em leitos clínicos de baixa complexidade. A taxa de ocupação dos leitos de observação é de 38%.

Sobre a ampliação dos leitos, a estrutura e equipamentos necessários para ativação já estão instalados e a contratação de RH está em andamento.



Os leitos serão abertos à medida em que os profissionais forem se apresentando para o trabalho. A expectativa é que todos os 25 estejam em funcionamento até o final desta semana.

Betim tem duas estruturas para o atendimento da COVID-19. O Hospital de Campanha tem capacidade instalada de 115 leitos clínicos e 5 de CTI – atualmente, possui 45 leitos clínicos ativos. Com a abertura dos novos leitos, chegará a 60.

O Centro de Cuidados Intensivos tem capacidade instalada para 100 leitos de CTI e atualmente tem 70 em funcionamento. Com a ativação dos novos leitos, chegará a 80.

Devido à microrregião de saúde, Betim atende outros 12 municípios que necessitam de atendimento a pacientes graves, com uma população aproximada de 750.000 habitantes: Bonfim, Brumadinho, Crucilândia, Esmeraldas, Florestal, Igarapé, Juatuba, Mário Campos, Mateus Leme, Piedade dos Gerais, Rio Manso e São Joaquim de Bicas.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a taxa de ocupação dos leitos clínicos é de 38%: dos 115, 44 estão ocupados, sendo 42 pessoas residentes de Betim e outras duas de outras cidades.

Dos 105 leitos de CTIs, há 70 pacientes internados, representando um percentual de 67% de ocupação. Desse número, 50 são residentes de Betim e 20 de outras localidades.

O prefeito de Betim, Vittorio Medioli, ressaltou que a cidade tem capacidade instalada, mas a ampliação de leitos depende de credenciamento do Governo do Estado.



“Infelizmente, a rede hospitalar pública de Betim, que atende a toda a microrregião de saúde, que abrange outros 12 municípios, cerca de 800 mil pessoas, vem sofrendo um esgotamento. A abertura dos novos leitos é necessária, mas, para isso, dependemos de credenciamento de novos leitos pelo Governo de Minas e do repasse de recursos, uma vez que o município não tem condições financeiras de arcar com a operacionalização sozinho”, disse.

Em fevereiro de 2021, foram descredenciados 30 leitos de UTI. Sem o credenciamento, esses leitos foram fechados. “Betim tem toda estrutura, inclusive respiradores, para abrir mais leitos, mas depende do credenciamento do estado”, pontua Medioli.

Diante do atual cenário de aumento nos casos de internação, na última sexta-feira (5/3) foi publicado o Decreto nº 42.563, que prorrogou a suspensão de atividades culturais e de eventos e reduziu o horário de funcionamento do comércio, para diminuir a circulação de pessoas nas ruas e evitar aglomerações.

Betim cobra R$ 112 milhões em repasses atrasados

Betim cobra R$ 112 milhões do Governo de Minas Gerais. O valor é referente a repasses para a área da saúde que o estado deve ao município entre o período de 2018 a 2020. Esse montante se refere ao custeio de programas como ProHosp, Rede Cegonha, Rede de Urgência e Emergência, SAMU 192, convênios e outros programas de responsabilidade de financiamento estadual.

Segundo o secretário adjunto de Gestão da Saúde, Augusto Viana, o atraso afeta diretamente o Plano de Enfrentamento ao Combate à Pandemia.



“Atualmente, a cidade está com 75 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em pleno funcionamento, mas com capacidade para chegar a 105 leitos imediatos e a 175 no médio prazo. Uma medida fundamental, principalmente neste momento em que a ocupação de leitos ativos está, praticamente, no limite e os casos da doença só aumentam em todo o país”.