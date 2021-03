Reunião entre governo de Minas e tanqueiros termina sem acordo

O impasse sobre a alíquota do ICMS gerou a greve dos tanqueiros que provocou uma corrida aos postos de combustíveis, na semana passada (foto: Jair Amaral/EM/D.A Presss) reunião entre representantes das Secretarias de Governo (Segov), Planejamento e Gestão (Seplag) e Fazenda (SEF) com o Sindicato das Empresas Transportadoras de Combustíveis e Derivados de Petróleo do Estado de Minas Gerais (Sindtanque-MG) na tarde desta sexta-feira (5/3) terminou sem acordo sobre o preço do óleo diesel e futuras paralisações da categoria. Umaentre representantes das Secretarias de(Segov), Planejamento e Gestão (Seplag) e Fazenda (SEF) com o Sindicato das Empresas Transportadoras de Combustíveis e Derivados de Petróleo do Estado de Minas Gerais () na tarde desta sexta-feira (5/3) terminou sem acordo sobre o preço do óleo diesel e futuras paralisações da categoria.





Em nota, o governo de Minas disse que “se comprometeu a avaliar alternativas econômico-financeiras que atendam à categoria e, em tempo hábil, dará retorno a eles.”





Membros do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados do Petróleo do Estado de Minas Gerais (Minaspetro) também participaram do encontro.





A nota ainda destaca que, “no momento, em virtude da situação financeira de Minas Gerais, a Lei de Responsabilidade Fiscal exige uma compensação para aumentar receita em qualquer movimento de renúncia fiscal, o que não torna possível a redução da alíquota do ICMS dos combustíveis.”





Os representantes do Sindtanque-MG decidiram suspender a greve enquanto tentam negociar com o governo de Minas. A ideia do sindicato é reduzir de 15% para 12% a alíquota. A reportagem do Estado de Minas tentou contato com o Sindtanque-MG, mas não havia recebido retorno até a publicação deste texto, para saber se a greve continua suspensa.





*Estagiária sob supervisão do subeditor João Renato Faria