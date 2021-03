Se prepare: pancadas de chuva voltam em BH e mais regiões de MG nesta sexta

Manhã em Belo Horizonte nesta sexta-feira foi de sol e poucas nuvens (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Depois de uma semana de trégua de chuvas, nesta sexta-feira (05/03) a previsão do tempo indica a possibilidade de pancadas de chuvas isoladas e trovoadas a partir do fim da tarde em Belo Horizonte e algumas Regiões de Minas Gerais.









“Amanhã (sábado) a temperatura deve cair para na faixa de 29°C e no domingo (07/03) o dia já amanhece nublado, a temperatura deve cair para 26°C. Na segunda-feira (08/03), não passa dos 24°C”, informou a meteorologista do Inmet, Anete Fernandes.





De acordo com informações do Inmet, a tendência para esse final de semana é de intensificação de chuvas também nas Regiões do Triângulo Mineiro, Sul, Oeste e Zona da Mata.





“Amanhã (sábado) será nublado, com chuvas a qualquer momento Triângulo Mineiro, Sul, Oeste e Zona da Mata. Na tarde, parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuvas, trovoadas na Região Central Metropolitana e Campos das Vertentes. Nas demais Regiões do estado, o tempo será parcialmente nublado com possibilidade de chuvas isoladas”, relata Anete Fernardes.





Para explicar a mudança no tempo em Minas a partir desta sexta-feira (5/3), a meteorologista informa que há uma área de baixa pressão de origem oceânica avançando para a Região Sudeste.





“Antes do início dessa semana, o tempo estava muito nublado e não chovia. Estávamos sob domínio da alta, só que ela estava empurrando água para o interior do continente. A partir de quarta-feira (03/03), ela adentrou um pouco mais aberta e tivemos um céu um pouco mais aberto e elevação das temperaturas. Essa área de baixa pressão na Região do Litoral Sul vai se intensificar e migrar para a Região Sudeste”, finalizou Anete.