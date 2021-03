Mandetta: 'Kalil é o prefeito com as posições mais pró-vida'

Ex-ministro enalteceu postura de Kalil ante a pandemia de COVID-19 (foto: Rafael Alves/EM/D.A Press)

Luiz Henrique Mandetta considera que o governo federal tem responsabilidade na crise de leitos em todo o Brasil. “Em outubro, o Ministério da Saúde parou de pagar o financiamento de leitos de CTI (centros de terapia intesiva); foram fechados. Temos mais casos e menos leitos. Reativar leitos não é em um estalar de dedos. Tem que ter hospital, equipamentos e gente. Somos o país que mais perdeu profissionais de saúde no mundo. Esse povo está esgotado“, afirmou.





No entanto, o ministro não acha que seja alternativa viável chamar os médicos cubanos para resolver a falta de profissionais. Ele afirma que não sente a retirada deles do Brasil. “Os médicos brasileiros supriram a atenção primária mais do que aquela quantidade (de médicos cubanos). Estou com saudade de bons médicos. A formação médica brasileira está muito medíocre, muito baixa. Tenho visto o Conselho Federal de Medicina inerte em cumprir o papel de dar orientações técnicas, dizer o que é ético e como se tem que trabalhar", afirma.





Mandetta destaca que médico tem que ser bom profissional, independentemente de nacionalidade. “Se o médico é cubano, paraguaio, boliviano ou coreano, para mim tanto faz, desde que ele seja livre para atuar — e sempre critiquei que aquilo era negócio de Estado para Estado, e pessoas não são commodities. Médico tem que ser bom, filtrado e testado. Se não submeter meu conhecimento a algum crivo, não sou digno de ser chamado de médico”.

A entrevista

Para Luiz Henrique Mandetta , ex-ministro da Saúde,é a capital brasileira que mais zela por seus cidadãos ante a pandemia do novo coronavírus. Ao, ele elogiou a postura do prefeito Alexandre(PSD), em relação às medidas de enfrentamento à doença.“Tenho acompanhado com muita atenção Belo Horizonte, pois sei que não é falta de uma visão muito responsável. Ele sempre foi muito responsável com a sua cidade. Não é que isso vá trazer uma imunidade, mas pelo menos zela por um ponto de equilíbrio. É claro que há uma crise e que é impopular e duro. Mas ele está mostrando, sim, que é responsável. Entre os prefeitos de capitais, é o que tem as posições mais pró-vida de todas as que vi até agora”, disse o médico.A capital mineira soma 115.640 casos e 2.795 óbitos causados pela. Para frear a disseminação da doença, a cidade tem apostado em restrições calculadas.Embora seja filiado ao DEM, Mandetta guarda semelhança com Kalil no papel de destaque obtido durante a pandemia. A defesa da ciência e das medidas sanitárias fez com que ambos ganhassem status de lideranças nacionais importantes.O prefeito de BH se aproximou dos democratas em janeiro deste ano, quando deu acenosà candidatura de Rodrigo Pacheco à presidência do Senado Federal. O apoio dos pessedistas, referendado por Kalil, foi essencial para impulsionar a presença de um parlamentar por Minas Gerais na disputa.O estágio da pandemia em BH é norteado por três fatores. Segundo o boletim dessa quinta-feira (4/3), a ocupação de leitos de, com 74,4%, está no nível vermelho, o mais crítico.O índice de transmissão por infectado (Rt), em 1,18, está no estágio amarelo, que demanda atenção. Na mesma zona, o percentual de vagas decom pacientes (60,8%).As decisões são tomadas por Kalil e pelos integrantes do Comitê de Enfrentamento à COVID-19, liderado pelo secretário municipal de Saúde, Jackson Machado Pinto.Em repetidas ocasiões desde o início da pandemia, o grupo optou por recuar na flexibilização e tomar medidas como o fechamento de serviços considerados não essenciais. A última vez ocorreu em janeiro.A postura do prefeito belo-horizontino, na visão de Mandetta, o coloca como “ponto de referência” na árdua batalha travada contra o“Belo Horizonte é uma cidade que acompanho muito de perto. Não vou citar prefeitos de capitais importantes, mas que, vira e mexe, ‘quebram a mão’, voltam atrás ou falam ‘não vou fazer nada, faz de conta que não estou vendo’. Ele (Kalil) faz. Acho que ele é um ponto de referência nesta luta. Percentualmente, BH tem tido resultado melhor que os que simplesmente lavam as mãos”, sustentou o especialista, que afirmou tercom Kalil pela última vez quando ainda estava no Palácio do Planalto.Até a sexta-feira passada (26/2), Belo Horizonte era a capital com as quartas menores taxas de incidência (casos por 100 mil pessoas) e de mortalidade (óbitos/100 mil). Nessa quinta, a retomada das barreiras sanitárias em pontos da cidade foram anunciadas.Ministro da saúde de janeiro de 2019 a abril do ano passado, Luiz Henrique Mandetta foipelo presidente Jair(sem partido) após divergências sobre o cumprimento de medidas cientificamente comprovadas para barrar a proliferação da doença.Em seu lugar, assumiu o oncologista Nelson Teich, que ficou menos de um mês no posto.Veio então o general Eduardo Pazuello. Anunciado como interino, o homem de confiança de Bolsonaro acabou sendo efetivado.Jornalistas doconversaram, por vídeo, com Luiz Henrique Mandetta. Entre essa quinta (4/3) e esta sexta-feira (5/3), pílulas da entrevista serão publicadas.No domingo, vão ao ar os trechos que tratam de temas, como a disputa eleitoral em 2022.