PM apreende maconha embalada com mel em Vespasiano, na Grande BH

Segundo o boletim de ocorrência, o mel era espalhado sobre a embalagem dos entorpecentes, para disfarçar o cheiro (foto: Beto Novaes/EM/D.A Press) A Polícia Militar apreendeu mais de dez quilos de maconha na noite dessa quinta-feira (4/3) em Vespasiano, na Grande BH. A droga, envolvida em camadas de mel, foi encontrada em um apartamento situado na Avenida Consolação, no Bairro Gávea. apreendeu mais de dez quilos de maconha na noite dessa quinta-feira (4/3) em, naA droga, envolvida em camadas de mel, foi encontrada em um apartamento situado na Avenida Consolação, no Bairro Gávea.







Nenhum suspeito foi encontrado. Os agentes entraram em contato por telefone com o proprietário do imóvel, que negou ser o dono da maconha e disse que a moradia estava alugada para terceiros.



Com o contato do suposto locatário do imóvel, a polícia dará sequência às investigações.