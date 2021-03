Araxá: vacinação dos idosos entre 80 e 84 anos começa nesta quinta (04/03)

A vacinação contra a COVID-19 em Araxá acontece no sistema drive-thru (foto: Prefeitura de Araxá/Divulgação)









De acordo com assessoria de imprensa da Prefeitura de Araxá, a vacinação para idosos entre 80 e 84 anos estava prevista para iniciar às 14h desta quinta-feira (04/03), mas, em função da grande procura, o atendimento foi antecipado para o período da manhã.





Não há informações de denúncias de 'fura-fila' à Secretaria de Saúde de Araxá e a vacinação contra a COVID-19 no município segue fluindo sem maiores problemas.





“Inicialmente são 296 doses separadas para esse público em função da atual remessa que foi disponibilizada pelo Governo do Estado e o restante será contemplado assim que mais doses forem enviadas.



A prefeitura está seguindo rigorosamente os critérios de atendimento aos grupos prioritários, conforme o Plano Nacional de Vacinação, validado pela Secretaria de Estado de Saúde.





Não será necessária a realização de cadastro no ato da vacinação, apenas a apresentação de cópia da identidade, CPF, comprovante de endereço e, se tiver, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).





Para idosos acamados, a família deve se dirigir à unidade mais próxima da residência e a equipe de Saúde fará o cadastro do paciente e marcará a visita domiciliar para vacinação”, informou nota da Secretária de Saúde de Araxá.





No início desta semana, Araxá recebeu da Superintendência Regional de Saúde (SRS) 1.313 doses, que foram voltadas, conforme a Secretaria Municipal de Saúde, para 707 idosos entre 85 a 89 anos, 310 profissionais de saúde e 296 pessoas entre 80 a 84 anos.





“Para a vacinação total destes grupos seriam necessárias cerca de 2 mil doses. A expectativa é que um novo lote de vacinas seja distribuído até o início da próxima semana às Regionais de Saúde de Minas Gerais”, diz nota da Secretaria de Saúde de Araxá.





A secretária municipal de Saúde, Diane Dutra, contou que até a próxima semana, Araxá concluirá a vacinação da primeira dose para idosos acima de 80 anos e profissionais de saúde. "Todas as vacinas que chegam são demarcadas pelo estado, inclusive, com a quantidade exata para cada grupo. Não podemos alterar essa distribuição do Plano Nacional de Vacinação do Governo Federal, validado pela Secretaria de Estado da Saúde. Em caso de qualquer alteração, podemos ter dificuldades para recebimento de novos lotes. A população pode ficar tranquila, os familiares podem ficar tranquilos. Até a próxima semana, vamos concluir a vacinação total deste grupo”, assegurou Diane Dutra.





Araxá também dará sequência à vacinação de profissionais de saúde nesta quinta-feira (04/03) e sexta-feira (05/03), na Unioeste. Conforme a Secretaria de Saúde, receberão a primeira dose da vacina os seguintes profissionais ainda não vacinados: médicos, fisioterapeutas, dentistas e auxiliares, enfermeiros, fonoaudiólogos, nutricionistas, psicólogos, técnicos de enfermagem e terapeutas ocupacionais.





Desde o início da pandemia, fevereiro foi o pior mês para o município em número de mortes e casos positivos da COVID-19. Foram registrados, no mês passado, 1.418 novos casos da doença, sendo 377 casos a mais que janeiro, e 20 óbitos, nove a mais que outubro do ano passado.





Desde o início da pandemia, foram detectados 5.983 casos positivos da doença na cidade, sendo que destes 70 pessoas morreram e 5.194 se recuperaram. No momento, segundo o último boletim epidemiológico da COVID, em Araxá, 719 casos estão em recuperação.

Vivendo um colapso em seus leitos de UTI/COVID, depois de atingir ocupação de 100% no último boletim epidemiológico, divulgado nesta quarta-feira (03/03) e fora da Onda Roxa, Araxá começa a vacinação de idosos entre 80 e 84 anos nesta quinta-feira (04/03). A cidade também convive atualmente com ummunicipal que determinou, entre outras duras medidas, a Lei Seca, ou seja, a proibição da venda de bebidas alcoólicas.