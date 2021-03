COVID-19: idosos com menos de 87 anos são vacinados em Uberlândia

Idosos de até 80 anos também serão vacinados até domingo (7/2) (foto: Divulgação/Prefeitura de Uberlândia) com menos de 87 anos começaram a ser vacinados em Uberlândia, no Triângulo Mineiro por meio de drive-thru. O objetivo do município é dar a primeira dose dos imunizantes contra COVID-19 para idosos de 80 anos ou mais até domingo (07/03). Até agora, Uberlândia fez a aplicação de 32,6 mil unidades de vacinas contra o coronavírus. com menos de 87 anos começaram a serem, no Triângulo Mineiro por meio de. O objetivo do município é dar a primeira dose dos imunizantes contrapara idosos de 80 anos ou mais até domingo (07/03). Até agora, Uberlândia fez a aplicação de 32,6 mil unidades decontra o coronavírus.



Esta nova etapa está sendo possível devido ao recebimento da nova remessa com mais de sete mil doses enviadas pelo Ministério da Saúde, sendo destinada aos idosos que fizeram o cadastro prévio no Portal da Prefeitura.



O aviso com o horário do agendamento é enviado por mensagens de texto no celular (SMS). A Prefeitura de Uberlândia alerta ainda que as pessoas compareçam ao ponto de vacinação agendado com cartão de vacina e documento pessoal com foto. A prefeitura organizou aem postos montados estacionamento do Centro Administrativo Municipal e faz a distribuição entre 8h e 18h. A estrutura conta com 14 postos de vacinação e 38 profissionais de saúde atuando em conjunto com o Sistema integrado de atendimento a trauma e emergência (Siate).Esta nova etapa está sendo possível devido ao recebimento da novacom mais de sete mil doses enviadas pelo Ministério da Saúde, sendo destinada aos idosos que fizeram o cadastro prévio no Portal da Prefeitura.O aviso com o horário doé enviado por mensagens de texto no celular (SMS). A Prefeitura de Uberlândia alerta ainda que as pessoas compareçam ao ponto deagendado com cartão de vacina e documento pessoal com foto.





Nos casos em que as pessoas não tiverem condições de comparecer, elas devem entrar em contato com a Ouvidoria da Saúde, que marcará outra data para que a vacinação seja realizada. O número da Ouvidoria da Saúde é 0800-940-1480.





Balanço



Das 32.647 unidades aplicadas até agora, 20.053 são de primeira dose e 12.594 de segunda dose. A maior parte das pessoas imunizadas com pelo menos uma dose é de profissionais da saúde, sendo 20,8 mil deles. O grupo dos idosos vem em segundo lugar com 10,8 mil que pelo menos iniciaram a vacinação. A secretaria de Saúde local tem mais 2,9 mil unidades de imunizantes a serem aplicadas.





Consulta agendamento



A imunização do público prioritário contra a COVID-19 em Uberlândia acontece mediante cadastro prévio. O acesso é feito no Portal da Prefeitura, nas abas “Enfrentamento ao Coronavírus” e depois “Cadastro Vacinação”. A vacinação ocorre de forma gradativa de acordo com os grupos prioritários, ordem do cadastro e a quantidade de doses liberadas para a cidade.





Quem se cadastrou para receber a vacina pode acompanhar o agendamento da imunização. A prefeitura disponibilizou a opção 'Consultar Agendamento'.





Para acessar a página, é preciso informar se é idoso ou trabalhador da saúde, digitar o CPF e a data de nascimento. Com o novo serviço on-line, o usuário obtém mais detalhes sobre o agendamento e as informações sobre a aplicação da vacina: se é 1ª ou 2ª dose, fabricante da vacina, além de data, hora e local da aplicação. Mesmo com a ferramenta, a pessoa cadastrada continua recebendo a confirmação do agendamento por mensagem de texto no celular (SMS).