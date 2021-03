COVID-19: taxa de ocupação nos leitos de enfermagem de Mariana está em 100%

O último boletim divulgou a morte de paciente de 73 anos que estava internada no Hospital Monsenhor Horta (foto: Reprodução/Google Street View)

Os dois hospitais de referência para atender pacientes com COVID-19 em Mariana, Região Central de Minas Gerais, estão com a capacidade máxima de ocupação. No Hospital Monsenhor Horta, os leitos de enfermaria estão 100% ocupados desde o dia 25 de fevereiro. Já na Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto, hospital que atende os casos mais graves da doença da cidade, os leitos de UTI estão com 90% de ocupação.

mais uma morte por COVID-19 na cidade, somando 39 desde o início da pandemia. Trata-se de uma paciente do sexo feminino, de 73 anos. Estava internada no Hospital Monsenhor Horta e era portadora de doenças crônicas. Só nos meses de janeiro e fevereiro morreram 12 pessoas. Das mortes confirmadas por COVID-19, 97,4% dos infectados apresentavam cormobidades.

Ainda segundo o boletim epidemiológico, 5.153 casos foram confirmados, sendo que 1.715 são de 2021.

Mesmo com o aumento de casos e mortes na cidade, nenhuma medida mais restritiva foi tomada pela Secretaria de Saúde neste ano.

Segundo a Secretaria de Saúde, os bares e restaurantes podem ficar abertos até 22h e com público máximo de 30 pessoas. Equipes de fiscalização e posturas estão atuando em todos os lugares e seguindo todos os protocolos do Programa Minas Consciente.

De acordo com o boletim epidemiológico, são feitas revisões constantes dos protocolos e do Plano de Contingência Municipal de Enfrentamento à COVID-19, em alinhamento com as diretrizes nacionais e estaduais com ampla divulgação. Além disso, ainda segundo o boletim, há desinfecção das ruas, mas não são informados os dias e horários da limpeza.

A Secretaria de Educação continua mantendo as medidas adotadas em 2020, com o fechamento das escolas municipais e a adoção das aulas remotas para os alunos do ensino fundamental.