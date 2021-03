A vacinação contra a COVID-19 em idosos começou em fevereiro (foto: Jair Amaral/EM/DA PRESS)

No momento em que o Brasil enfrenta altos índices de transmissão da pandemia da COVID-19 e a superlotação nos leitos de unidade de terapia intensiva, outro fantasma assusta: os casos de gripe que tendem a aumentar com a chegada do outono e do inverno.

LEIA MAIS 13:15 - 02/03/2021 Governo de MG promete dobrar verba da merenda escolar a partir deste mês

12:07 - 02/03/2021 COVID-19: Sabará começa a vacinar idosos acima de 80 anos

12:00 - 02/03/2021 Uberlândia em colapso: prefeito admite situação ''caótica'' Campanha de Nacional de Vacinação contra a Influenza, que tradicionalmente tem início em abril, foi antecipada para 23 de março. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, ainda não houve comunicado do Ministério da Saúde sobre o início da campanha contra gripe. A assessoria de imprensa informou que até o momento não recebeu nenhuma dose do imunizante. No ano passado, a, que tradicionalmente tem início em abril, foi antecipada para 23 de março. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, ainda não houve comunicado do Ministério da Saúde sobre o início da campanha contra gripe. A assessoria de imprensa informou que até o momento não recebeu nenhuma dose do imunizante.

Atualmente, os municípios de todo o país estão em plena vacinação contra a COVID-19. No caso da realização das duas campanhas de forma paralela, ainda não há detalhamento das autoridades de saúde se seriam aplicadas nos mesmos locais, os centros de saúde.

O presidente da Sociedade Mineira de Infectoloia, Estevão Urbano, afirmou que ainda não se pode falar em atraso na vacinação contra a gripe. "Se fizermos até o fim de março, é um tempo razoável", afirmou. Para ele, o ideal é vacinar até o fim de março, depois dessa data já poderíamos falar em atraso.

O infectologista Carlos Starling também pondera que a campanha contra a gripe ainda está em tempo. "Exatamente pelo fato de estarmos em plena vacinação contra COVID-19 é que é preferível fazer na data correta. Duas campanhas pode ser complicado do ponto de vista logístico", afirma.

No ano passado, a Secretaria de Estado de Saúde informou que a antecipação da vacinação da influenza tinha o objetivo de proteger a população contra a gripe e também minimizar o impacto sobre os serviços de saúde. "Destaca-se que os sintomas desta doença são semelhantes aos do coronavírus e essa antecipação visa reduzir a carga da circulação de influenza na população", informou a SES.

A reportagem entrou em contato com o Ministério da Saúde, mas até o momento não obteve resposta.





Campanha Nacional de Vacinação Contra Influenza 2020

MINAS GERAIS

6 meses a 9 anos - 156.366

9 a 19 anos - 502.740

20 a 29 anos - 621.727

30 a 39 anos - 814.083

40 a 49 anos - 781.486

50 a 54 anos - 508.099

55 a 59 anos - 692.252

60 a 64 anos - 877.344

65 a 69 anos - 721.365

70 a 74 anos - 525.260

75 a 79 anos - 371.780

+ de 80 anos - 427.696

Total da população - 8.333.198

Fonte: DataSUS