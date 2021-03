Uberaba e Araxá: vacinação dos idosos entre 85 e 89 anos começa nesta terça

Em Uberaba, vacinação acontece no formato híbrido em dois pontos da cidade, ou seja, atende quem está de carro ou a pé (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)





De acordo com determinação do Ministério da Saúde, nesta etapa, cerca de 8% das doses deverão ser destinadas aos profissionais de saúde e as demais serão aplicadas no público de 85 a 89 anos, que deve ser 100% contemplado.





Em Uberaba, a expectativa é que algumas doses da CoronaVac também sejam usadas para iniciar a vacinação dos idosos entre 80 a 84 anos. “Como a quantidade é pequena, receberá, primeiramente, quem está na condição de acamado, mediante cadastramento prévio. A família deve ligar na unidade de saúde mais próxima de casa ou fazer o cadastro pelo link uberaba.mg.gov.br/covidvacinacao”, informou a Secretária de Saúde da cidade.





Da mesma forma que Uberaba, segundo a Secretaria de Saúde de Araxá, com a nova remessa a expectativa é vacinar 100% dos idosos entre 85 e 89 anos. Depois da imunização total deste grupo, a vacinação na cidade também será ampliada gradativamente para novos públicos.





“A expectativa é que cerca de 700 idosos entre 85 a 89 anos recebam a primeira dose do imunizante. E a partir desta quinta-feira (04/03), as doses restantes dessa remessa serão destinadas ao próximo grupo priorizado pelos governos Federal e Estadual”, disse a secretária de saúde de Araxá, Diane Dutra.

Em, no Triângulo Mineiro,nesta terça-feira (02/03). Na última segunda-feira (1º/03), as cidades receberam da Superintendência Regional de Saúde (SRS), que compreende 27 municípios, ade novas doses de, que foram enviadas pelo Estado ao aeroporto de Uberlândia na última sexta-feira (26/02).