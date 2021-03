COVID-19 em Uberaba: fevereiro foi o mês com mais mortes e casos positivos

Em, no Triângulo Mineiro,de 2021 foi o mês com o maiordee casosdadesde o início da pandemia. Foram 2.623 novos casos, quase 100 casos a mais que setembro de 2020, e 68 óbitos, cinco a mais que outubro do ano passado.

Segundo o último boletim epidemiológico, a taxa dedos leitos particulares de UTI/COVID está em preocupantes 94%, sendo que no último sexta-feira (26/2) este índice chegou aos 100%. A taxa dos leitos privados de enfermaria/COVID também sofreu leve queda nas últimas 24 horas, caindo de 90 para 87%.É possível afirmar que a situação de Uberaba só não está alarmante porque as taxas de ocupações dos leitos de enfermaria e UTI/COVID da rede pública estão controlados, ou seja, 60% em UTI, e 65% em enfermaria. Com isso, a média dede todos os leitos de UTI/COVID da cidade está em 74% e com relação à enfermaria, registra 70%.