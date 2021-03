Caminhoneiros parados no acostamento nos dois sentidos da rodovia nesta terça (2/3)

Dezenas de caminhoneiros protestaram, na manhã desta terça-feira (2/3), contra o aumento do preço do diesel. Em Minas, uma das primeiras manifestações ocorreu na MG-424, em Vespasiano, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a concentração começou na madrugada e ocorria de forma pacífica. Os veículos ficaram parados nos acostamentos de ambos os sentidos da rodovia, sem interromper o trânsito.

Viaturas da PMRv monitoravam o local, que fica próximo à Cidade do Galo, centro de treinamento do Atlético.

Aos 60 anos, sendo 42 dedicados ao transporte, o morador de Sete Lagoas, na Região Central, lamentou a falta de apoio aos protestos da categoria. “A nossa briga não é só para baixar o diesel. Queremos que baixe a gasolina, o álcool, o gás de cozinha. Quando a gente faz uma greve, pode notar que na maioria dos postos o pessoal faz fila para pagar gasolina. Ninguém se importa de pagar R$ 10 reais o litro. O que sobra para nós caminhoneiros é passar vergonha na pista”, disse.

Segundo ele, algumas pessoas que passavam de carro pela MG-424 xingavam os condutores. Com a desmobilização na rodovia, ele vai seguir viagem, mas aguarda os próximos movimentos.

Nessa segunda-feira (1º/3), a Petrobras anunciou o quinto aumento do preço dos combustíveis no ano . A gasolina aumentou 4,8%, o diesel, 5%, e o preço do gás de cozinha foi elevado em 5,2%. Os aumentos começaram a ser aplicados hoje nas refinarias da estatal.