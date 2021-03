Batida entre carreta e caminhão interdita trecho da BR-381, em Sabará

Um caminhoneiro ficou ferido em um acidente na madrugada desta terça-feira na BR-381, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trecho da rodovia precisou ser totalmente interditado por pouco quase duas horas.

A batida envolveu uma carreta e um caminhão e ocorreu pouco antes das 5h no km 434, perto do posto Km 30. Ainda não há detalhes da dinâmica, mas o condutor do caminhão precisou ser socorrido.