COVID-19: Caratinga registra possível caso de reinfecção

Caratinga já se aproxima da marca de cinco mil pessoas infectadas (foto: Arquivo pessoal/ Maria Clara Oliveira)

Caratinga, na Região do Vale do Rio Doce, registrou um possível caso de reinfecção da COVID-19. O caso foi divulgado no Boletim Epidemiológico Semanal de Reinfecção Associada à COVID-19, publicado pela Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais, que informa os casos notificados por regional e o município de residência.

O paciente detectado no município é um homem de 27 anos, que teve o primeiro RT-PCR positivo dia 8 de Setembro e o segundo RT-PCR dia 08 de Janeiro. De acordo com a prefeitura, o paciente foi acompanhado nas duas ocasiões pela equipe de saúde, e se encontra curado da doença.

Além de Caratinga, o boletim também apresentou um caso inconclusivo em Manhuaçu. Para a coleta de informações, a SES/MG leva em conta o “indivíduo com dois resultados positivos de RT-PCR em tempo real para o vírus SARS-CoV-2, com intervalo igual ou superior a 60 dias entre os dois episódios de infecção respiratória, independente da condição clínica observada nos dois episódios, desde que possua amostras respiratórias (pelo menos, uma amostra de cada episódio de infecção) disponíveis e viáveis para investigação”.

O Secretário Municipal de Saúde, Erick Gonçalves Silva, explica que o caso foi encaminhado ao estado que tentará realizar um sequenciamento genético para confirmar, ou não, o caso de reinfecção. “A gente alerta a população principalmente da importância da adesão à vacinação. Até o momento, o único passo que vamos dar para diminuir os casos no nosso município é imunizando a população.”

De acordo com o último boletim epidemiológico, o município já se aproxima da marca de cinco mil pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Até o momento, 4797 pessoas foram confirmadas, além de 155 mortes. Atualmente, 369 casos estão ativos e em acompanhamento.