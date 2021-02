Belo Horizonte tem dia de céu claro e poucas chances de chuva

Manhã ensolarada e de céu aberto na região da Praça da Estação (foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press)



A quarta-feira começou ensolarada em Belo Horizonte e a tendência é de que o clima continue dessa forma ao longo do dia, com menores possibilidades de chuva. O tempo continua instável nas demais regiões do estado, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).









A umidade do ar na capital pode variar entre 50% e 90% ao longo do dia. A menor no estado foi de 30%, no Sul.





Segundo Anete, a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), responsável pelo transporte de umidade da região amazônica para o Sudeste do Brasil se desfez. Assim, o principal combustível para as chuvas no estado fica por conta da combinação do calor com a alta umidade.





A menor temperatura no estado hoje foi 11,4°C em Monte Verde, no Sul de Minas. A máxima pode chegar aos 36°C no Vale do Jequitinhonha.





No estado, há um aumento de nuvens no Noroeste, que tem previsão de pancadas de chuvas para hoje, assim como em municípios da Região Central. Nas demais regiões, céu parcialmente nublado e pancadas isoladas.





Essas pancadas de chuva persistem amanhã principalmente nas regiões Oeste e Centro-Sul.