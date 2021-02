Foi enterrado, na tarde desta segunda-feira (22/2), o corpo da primeira das seis vítimas das chuvas que arrasaram Santa Maria de Itabira na Região Central de Minas Gerais. O gari José Aparecido Beato, de 39 anos, morava no Bairro Poção, onde outras quatro pessoas também morreram.

Gari que salvou a mãe de desabamento é enterrado em Santa Maria de Itabira.



José Aparecido Beato, de 39 anos, é a primeira das seis vítimas das chuvas que arrasaram a cidade na Região Central de Minas Geraishttps://t.co/6ax2lIE2Zw pic.twitter.com/Yxadw2Jkvw — Estado de Minas (@em_com) February 22, 2021

De acordo com o relato de testemunhas ele teria salvado a mãe quando a casa começou a, empurrando ela para fora do imóvel antes do colapso da estrutura, pagando conta própria vida pelo ato de bravura.