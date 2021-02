Passarela da Avenida Nossa Senhora do Carmo é interditada

Passarela precisou ser interditada, depois da movimentação do barranco (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Chuva forte em BH provoca movimento de barranco ao lado de passarela na Av. Nossa Senhora do Carmo, na Zona Sul da capital mineira; moradores estão apreensivoshttps://t.co/FGm629rJHX pic.twitter.com/Hf7WUZS8l3 %u2014 Estado de Minas (@em_com) February 19, 2021

A Defesa Civil de Belo Horizonte realizou vistoria eo acesso àque liga, no Bairro Santa Lucia, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte nesta sexta-feira (19/2). De acordo com a Defesa Civil, já que existe risco de escorregamento do talude.Com as fortes e intensasem Belo Horizonte nos últimos dias, ose movimentou nesta manhã. Moradores que residem próximo ao local ficaram preocupados, com medo do risco de desabamento.Equipes da Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap) estão atuando na área e analisando as soluções cabíveis para o local.A Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte (BHTrans) orienta que os pedestres realizem a travessia em outra passarela, que fica a cerca de 100 metros do local interditado.