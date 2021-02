Ibirité inicia vacinação de idosos acima de 90 anos nesta quinta (18/02)

Idoso sendo vacinado em Ibirité (foto: Redes Sociais/Reprodução) vacinação contra a COVID-19 em idosos acima de 90 anos. E a expectativa é conseguir imunizar a maioria do público alvo que reside no município.



A cidade de Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, iniciou nesta quinta-feira (18/02), acontra a COVID-19 emE a expectativa é conseguir imunizar a maioria do público alvo que reside no município.

08:37 - 18/02/2021 PF percorre 39 cidades mineiras contra fraudes no Auxílio Emergencial imunizar 1.124 pessoas dessa faixa etária, visto que já foi enviado à cidade o terceiro e quarto lote das vacinas. Foram selecionadas 20 Unidades Básicas de Saúde (UBS) , que possuem estrutura adequada para realizar a vacinação. A Prefeitura estima1.124 pessoas dessa faixa etária, visto que já foi enviado à cidade o terceiro e quarto lote das vacinas. Foram selecionadas 20 Unidades Básicas de Saúde, que possuem estrutura adequada para realizar a vacinação.





O prefeito William Pereira explica porque a vacinação tem sido efetuada em um rtimo um pouco mais lento. "As doses têm chegado em quantidade pequena, por isso o cronograma de vacinação está sendo divulgado de forma gradativa, à medida que as vacinas chegam ao nosso município'', afirma.





Ao contrário do que é realizado em Belo Horizonte ou em outras cidades da Região Metropolitana, em Ibirité os idosos não precisam fazer nenhum tipo de cadastro para receber a vacina, pois serão usados os cadastros das (UBS), que são atualizados com frequência de acordo com os dados gravados no sistema e- SUS.





Entretanto, os idosos devem ficar atentos a documentação exigida para ser apresentada no ato da vacinação:





Documento de identidade com foto (RG);

Cadastro de pessoa Física (CPF);

Cartão do SUS;

Comprovante de residência.





As pessoas que estão acamadas ou não conseguem se locomover até o local de vacinação, irão receber as doses em suas residências, sem precisar de agendamento. As visitas serão feitas de acordo com os cadastros na (UBS).





Mesmo com o início do processo de vacinação, a secretária de Saúde Carina Bitarães alerta: ''Até que todos estejam imunizados, é necessário continuarmos nos cuidando. O recebimento das doses não significa que podemos relaxar quanto às medidas de prevenção. Pedimos às pessoas que tenham paciência, pois a vacina chegará para todo mundo. E sempre que recebermos um novo lote, vamos divulgar quais serão os próximos grupos a serem vacinados''.

Para mais informações sobre o processo de vacinação, os moradores podem entrar em contato com o setor de imunizações da secretaria municipal de Saúde de Ibirité, nos telefones (31) 3079- 6176 ou (31) 3599-3567, de segunda à sexta-feira, de 8h às 17h.





* Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira