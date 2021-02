Ibirité: prefeito reafirma que sem integração passagem pesará no bolso

Sintram confirma que haverá alteração dos sistemas dentro do terminal de Ibirité. (foto: Marcus Vinícius Mendonça/Divulgação )

A briga travada recentemente pelo prefeito de Ibirité, William Parreira, e o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros Metropolitano (Sintram), ganhou novo capítulo. Incomodado por ter se passado por “mentiroso” em nota enviada pela Sintram que desmentia as informações postadas em vídeo no qual o prefeito informava à população que o sindicato queria retirar o sistema de integração e aumentar as tarifas dos ônibus, William apresentou os ofícios que comprovam tais informações.

No sábado (13/2), o prefeito declarou que não permitiria que o sindicato acabasse com o sistema de integração das linhas do transporte público de Ibirité a Belo Horizonte e que, se isso ocorresse, haveria um aumento considerável das tarifas. O Sintram enviou nota no qual desmentia que acabaria com o sistema de integração e assegurava não haver intenção de aumento das passagens.





Agora, a prefeitura de Ibirité apresentou ofícios que a Sintram enviou em que comunicava tais alterações. Em documento de 21 de janeiro de 2021, consta que “os usuários oriundos de linhas municipais, ao embarcarem nas troncais metropolitanas, estão pagando apenas o complemento tarifário de R$2,05 no sistema metropolitano, quando o valor correto devido seria R$6,75”. Neste ofício, assinado pelo presidente da Sintram, Rubens Lessa Carvalho, há ainda referência ao início das mudanças. “De forma que a partir do dia 28/2/2021 (domingo), readequarmos a operação nesse Terminal às regras estabelecidas pela SEINFRA retirando as opções de integração SEM utilização do cartão ÓTIMO”, consta no ofício.

Em nota enviada nesta quinta-feira (18/2), a prefeitura de Ibirité explica de onde pode ter surgido o embate. “Desde a criação do Terminal de Ibirité, construído em terreno doado pela prefeitura ao governo estadual, a integração é realizada. Porém, a atual gestão não localizou nenhum documento formalizando o uso do Terminal pelas linhas municipais. Com as melhorias no transporte da cidade, que vêm sendo realizadas pela prefeitura desde o ano passado, após licitação para operação das linhas municipais por nova empresa de ônibus que, entre outras coisas, teve que aumentar quantidade de linhas que atendem a cidade, o SINTRAN iniciou forte pressão para que tais linhas não integrassem mais às linhas metropolitanas”, diz a nota.

“A justificativa do SINTRAN para tal atitude é que a integração traria concorrência desleal com outras linhas do transporte metropolitano. Porém, cabe reiterar que a integração sempre foi realizada no Terminal, assim como também é feito, por exemplo, nas estações Diamante e Barreiro, em BH, inclusive com linhas que atendem Ibirité, mesmo não operando com o mesmo sistema de bilhetagem. Sobre a tentativa de impedir o acesso dos ônibus das linhas municipais no Terminal, o Sintram alega que as despesas vêm sendo custeadas pelo Sistema Metropolitano de Passageiros, e solicitou em reunião que a prefeitura arque com 40% dos custos”, completa a nota.

Segundo a assessoria de comunicação da prefeitura de Ibirité, a procuradoria já se reuniu com o Ministério Público para fins de garantir os direitos dos cidadãos e usuários do sistema de transporte da cidade.

O Sintram, mais uma vez, esclarece que não tem competência para determinar o aumento das tarifas. “Dessa forma, o valor da passagem no sistema municipal de Ibirité permanece em R$4,25. A integração entre as linhas municipais também está mantida. No caso das linhas metropolitanas, as tarifas também permanecem as mesmas: R$4,70 no caso das linhas alimentadoras e R$6,75 para as linhas troncais. A integração também está mantida entre essas linhas”, diz em nota.

O sindicato confirma que haverá alteração desses sistemas dentro do terminal. “A única alteração que ocorre no município de Ibirité é que, a partir deste mês, não haverá mais a integração entre os dois sistemas. Isso ocorria unicamente no terminal da cidade e não existe em nenhum dos 34 municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Portanto, o que ocorre é que o sistema de Ibirité será adequado aos demais”, finaliza a nota da Sintram.

O que muda para a população

Apesar do Sintram afirmar que não haverá o aumento das tarifas, o custo para quem quer embarcar para Belo Horizonte usando o terminal será maior. Atualmente, quem embarca nos ônibus das linhas municipais de Ibirité paga o valor de R$4,25. Tais linhas, desde que o Terminal foi criado, integram com os ônibus das linhas Metropolitanas (que vai para BH), que tem o valor de R$ 6,75, pagando, portanto, apenas a diferença de valores, que é de R$ 2,50.

Com a mudança, a população de Ibirité será obrigada a pagar R$ 4,25 das linhas municipais mais o valor de R$ 6,75 das linhas metropolitanas, totalizando R$ 11 para seguir para Belo Horizonte.