Briga entre vizinhos envolvendo a mãe do suspeito termina em morte em MG

Polícia procura suspeito que fugiu após o crime (foto: Reprodução Internet)

Umaentreenvolvendo a mãe doterminou emno bairro Jardim Itamaraty, em Poços de Caldas. A vítima caiu e bateu a cabeça na calçada após levar umdo suspeito, que fugiu após o

De acordo com a polícia, Almire Roger do Carmo, de 49 anos, morava em um condomínio no Bairro Jardim Itamaraty. “A confusão aconteceu em frente a portaria do local. A vítima teria saído do bar e falado algo da mãe do suspeito”, disse a Policia Civil.

Almire teria se envolvido com a mãe do suspeito (foto: Reprodução Internet)

O suspeito, que é vizinho da vítima, teria ido atrás de Almire para tirar satisfação. “A vítima estava alcoolizada durante a discussão. Ele foi atingido por socos, caiu no chão e bateu a nuca na calçada”, completa.

O caso foi registrado como lesão corporal seguida de morte. “Não necessariamente foi um homicídio. A intenção era bater, mas ele passou da conta, a vítima caiu e bateu a cabeça no chão”, ressalta.

O corpo de Almire foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e foi enterrado nesta quarta-feira (17/2), em Bandeira do Sul.

O suspeito de 32 anos fugiu após o crime. Ainda segundo a polícia, o homem tem passagens por tráfico de drogas. A mãe dele prestou depoimento e confirmou que a confusão teria ocorrido por causa dela, que já teve envolvimento com a vítima. A polícia investiga o caso.