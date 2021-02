COVID-19: Festas com aglomeração são interditadas em Governador Valadares

Carros dos fiscais da Prefeitura de Governador Valadares e da Polícia Militar na Rua Graça Aranha, área central da cidade, fiscalizando um bar (foto: Tim Filho/Especial para o EM)





A fiscalização municipal foi para as ruas, com Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Juizado da Infância e Juventude e agentes da Vigilância Sanitária Municipal, nas noites de sexta-feira, sábado e domingo.









Os promotores desses eventos e os adolescentes que estavam nas duas festas foram levados para a delegacia da Polícia Civil. Uma das adolescentes apreendida estava com documento de identidade adulterado.



Aglomeração no Centro



A fiscalização também esteve em bares do Centro da cidade e em bairros próximos, como a Ilha dos Araújos, porém sem interdições, apesar de encontrar aglomeração de pessoas.



Nesses locais, os donos foram orientados a seguir as determinações do decreto.





O comboio de viaturas das polícias, da prefeitura e do Juizado da Infância e adolescência estacionou na porta dos bares e acabou intimidando quem estava de pé.



Depois que o comboio foi embora, muitas pessoas também deixaram os bares, mas o funcionamento prosseguiu, sem aglomerações.





Os fiscais compriram o artigo 17 do Decreto 11343/2021, que sobre os bares e restaurantes prevê:

I – Tais estabelecimentos devem atender todas as regras gerais e de serviços de alimentação;

II – Somente poderão funcionar até as 00h, ficando vedado o consumo e a permanência de clientes em pé e/ou dançando quando o município estiver enquadrado nos Níveis de Alerta Médio e Alto;

III – Na ocorrência de música ao vivo, esta deve ser imediatamente paralisada caso seja detectado o não cumprimento das determinações presentes nesta Portaria.

IV - Deve-se respeitar a lotação estabelecida no artigo 4º, implementando rigoroso controle de acesso”.





Com o recesso carnavalesco, a prefeitura não informou o número de bares fiscalizados.

A reunião que a Prefeitura depromoveu na quinta-feira (11/2) com representantes de bares para esclarecer sobre os protocolos de funcionamento durante o, não gerou bons resultados. No fim de semana, muitos bares desobedeceram o Decreto Municipal 11343/2021, principalmente para a determinação relacionada à presença do público em pé.