Ônibus atropela idosa no Bairro Vista Alegre, em BH

Atropelamento no Bairro Vista Alegre revoltou moradores (foto: Google Street View/Reprodução)



Uma idosa de 60 anos morreu na manhã deste domingo (14/02) depois de ter sido atropelada por um ônibus no Bairro Vista Alegre, na Região Oeste de Belo Horizonte. O caso ocorreu às 9h40 na Avenida Capim Branco, em frente ao número 600, próximo à pracinha e à igreja do bairro.









Até a publicação desta matéria, as autoridades não haviam informado a linha do coletivo nem a dinâmica do acidente.

Adolescente atropelada

Também nesta manhã houve o atropelamento de uma adolescente de 13 anos em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de BH. O fato ocorreu às 10h no Bairro Santa Margarida, próximo ao centro comercial.





De acordo com os bombeiros, ela teria sido atropelada por um carro. Ela foi socorrida e levada ao Hospital São Judas Tadeu. Durante os primeiros socorros, a jovem queixava-se de fortes dores na região lombar.





Não houve chamado para a Polícia Militar neste caso.