Bombeiros libertam menino de 7 anos preso em banheiro

garotinho salvo posa, ainda de toalha, ao lado de seus salvadores (foto: CBMMG)

Bombeiros tentam abrir a porta que emperrou prendendo menino dentro do banheiro (foto: CBMMG)

Ensopado depois de deixar o carro de aplicativo que o levou para a casa de um amiguinho, na noite dessse sábado (13/2), umde 7 anos resolveu tomar umquente para "tirar a friagem", sugestão da mãe do colega. Contudo, enquanto usava o, uma forte corrente de ar entrou no apartamento e bateu a, que ficou emperrada.O susto da porta batendo, no apartamento do Bairro Camargos, Região Noroeste de BH, se tornou um drama quando a família e o menino que estava noviram que nada a fazia abrir.De acordo com o Corpo deMilitar de Minas Gerais (CBMMG), as pessoas no apartamento tentaram por mais de 30 minutos desemperrar a porta e acabaram derrubando a maçaneta, o que piorou a situação, restando acionar a corporação para o resgate."Uma guarnição compareceu na residência e os militares tentavam retirá-lo sem danificar a porta. Pacientemente, a equipe conseguiu desbloquear o mecanismo de trava e o garoto saiu ileso e bastante aliviado. Ele já estava calmo, sem chorar; ficou tranquilo durante todo atendimento. Ao final, posou para foto de toalha ao lado dos salvadores."