Idoso com Alzheimer que fugiu de asilo está há 10 dias perdido no Triângulo

Bombeiros procuram idoso em locais de difícil acesso após 10 dias de buscas (foto: CBMMG)

procuram pelo décimo dia consecutivo por alguma pista de umque escalou o muro doe fugiu, em Estrela do Sul, no Triângulo mineiro.O homem de 78 anos temem estágio avançado e sofre de hipertensão arterial, o que torna ainda mais urgente sua localização.Vicente Paulo dos Santos escapou da casa de repouso no último dia 4. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado e imediatamente as buscas se iniciaram. Os militares realizaram a varredura aérea come terrestre com 2de(farejadores) na região, inclusive adentrando em áreas de mata.Dez dias depois, ainda não há pistas do idoso e várias áreas de difícil acesso, como matas e córregos, estão sendo vasculhados.