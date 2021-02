Prefeitura de Patos de Minas estabelece Lei Seca por 10 dias

Patos de Minas tem 6.962 casos de COVID-19 confirmados e 115 mortes (foto: Divulgação/Ascom Patos de Minas) 10 dias, a Prefeitura de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, decretou lei seca no município. Assim está proibida a venda de qualquer bebida alcóolica em qualquer horário ou estabelecimento a partir desta sexta-feira (12/2). Essa é mais uma medida restritiva em busca da diminuição de casos de COVID-19 na cidade. Por, a Prefeitura de, no Alto Paranaíba, decretouno município. Assim estáa venda de qualquerem qualquer horário ou estabelecimento a partir desta sexta-feira (12/2). Essa é mais uma medida restritiva em busca da diminuição de casos dena cidade.









Conforme o texto, os comerciantes tinham até a manhã desta sexta (12/2) para adequarem seus estabelecimentos. Era necessário retirar os produtos das prateleiras ou cercá-las. “Ficam terminantemente proibidas a venda, a distribuição e o fornecimento, inclusive por meio remoto (delivery ou retirada no local), de bebidas alcoólicas em estabelecimentos de quaisquer naturezas pelo prazo de 10 (dez) dias“, diz o texto.





Com essa medida, fica revogado o Decreto 4.993, publicado no último dia 10, que proibia a venda de bebidas alcoólicas apenas das 18h às 5h. Mas, junto à determinação recente, continuam valendo até 20 de fevereiro as medidas dispostas no Decreto 4.992, o qual entrou em vigor no último dia 5 e, no geral, veda o funcionamento de estabelecimentos não essenciais aos finais de semana e feriados e passam a ter horário especial de funcionamento de segunda a sexta-feira.





patosconectado.com.br ou pelo telefone 3822-9115, das 12h às 18h. O descumprimento das normas pode ser denunciado no siteou pelo telefone 3822-9115, das 12h às 18h.





“O cenário epidemiológico em Patos de Minas e região exige cuidado redobrado e colaboração de cada cidadão”, afirmou o município em comunicado. De acordo com painel de monitoramento, Patos de Minas tem 6.962 casos de COVID-19 confirmados e 115 mortes pela doença até aqui. A ocupação de leitos de UTI especificamente para pacientes com coronavírus é de 100%. Em geral, incluindo outras doenças, 76% dos leitos do tipo da cidade estão ocupados.