Patos de Minas abre cadastramento para idosos e profissionais da saúde

Vacina também será aos demais profissionais da saúde e em idosos a partir de 75 anos (foto: Reprodução/Prefeitura de Patos de Minas) cadastramento de profissionais da saúde e de idosos acima de 75 anos para a vacinação contra a COVID-19. O procedimento será feito preferencialmente por meio do portal da Prefeitura municipal. A vacinação no município, contudo, já começou com profissionais da linha de frente. Patos de Minas, no Alto Paranaíba, abriu oO procedimento será feito preferencialmente por meio do portal da Prefeitura municipal. A vacinação no município, contudo, já começou com profissionais da linha de frente.





Na plataforma de processos digitais, é preciso fazer login e depois selecionar “Cadastro para vacinação contra Covid-19” dentro do grupo prioritário a que pertencer. O acesso à página de cadastramento foi disponibilizado no endereço patosdeminas.mg.gov.br.





a Secretaria Municipal de Saúde agendará o dia e horário da vacinação. “Os dados pessoais informados serão conferidos no momento da vacinação, e, inclusive, só receberá a dose quem estiver em mãos documento com foto e número de CPF”, explicou a encarregada de Imunização, Lílian Moreira.



O cadastramento coleta do usuário dados pessoais, como nome, data de nascimento, CPF e RG, além de endereço e telefone. É preciso ainda informar a unidade de saúde da família mais próxima da residência. A partir dos cadastros e respeitando a ordem em que foram feitos,“Os dados pessoais informados serão conferidos no momento da vacinação, e, inclusive, só receberá a dose quem estiver em mãos documento com foto e número de CPF”, explicou a encarregada de Imunização, Lílian Moreira.





Após concluída a imunização dos profissionais da linha de frente no enfrentamento à COVID-19 e idosos asilados, cujo público estimado é de 3,5 mil pessoas, as doses da vacina passam a ser aplicadas nos demais profissionais da saúde e em idosos a partir de 75 anos.



Num segundo momento, a campanha abrangerá pessoas acima de 60 anos no geral, seguidos por pessoas com comorbidades crônicas, transplantados e obesos. “As demais fases serão divulgadas conforme os grupos prioritários sejam atendidos e seguindo o plano vacinal definido pelo Ministério da Saúde”, disse a secretária de Saúde, Ana Carolina Magalhães Caixeta.





O município ainda ressaltou que a população será chamada de acordo com novas doses da vacina sejam disponilizadas. Patos de Minas teve à disposição, inicialmente, 4.570 unidades do imunizante.





Alternativa

Caso o público-alvo tenha dificuldade de se cadastrar por meio digital, pode procurar a Unidade de Saúde da Família de referência por telefone ou presencialmente. Os moradores podem tirar dúvidas também com os agentes de saúde.