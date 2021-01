Aulas presenciais em Patos de Minas estão suspensas até fim de fevereiro

A ocupação de leitos públicos COVID-19 chegou a 100% (foto: Divulgação/Prefeitura de Patos de Minas) aulas no Município de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, continuarão suspensas pelo menos até o fim de fevereiro. Segundo comunicado da prefeitura, o número de casos diários de COVID-19 está acima do recomendável para reinício das aulas presenciais. Asno Município de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, continuarãopelo menos até o fim de fevereiro. Segundo comunicado da prefeitura, o número de casos diários deestá acima do recomendável para reinício das aulas presenciais.







A decisão de manter a suspensão das aulas presenciais está estabelecida no Decreto 4.987, de 29 de janeiro. Ele leva em consideração a recomendação de que para a abertura de escolas é de 20 casos diários por 100 mil habitantes. Para Patos, com cerca de 150 mil habitantes, seriam, portanto, aproximadamente 30 casos, índice que o município não alcançou.





A ocupação de leitos públicos COVID-19 chegou a 100% e a taxa de contaminação local é de cerca de 30% maior do que a de todo o estado de Minas Gerais.





“A Prefeitura de Patos de Minas e o prefeito Luís Eduardo Falcão (Podemos) têm buscado meios de retomada da economia, do ensino e da cidade como um todo e, por isso, convidam as diretoras e diretores das escolas privadas, que teriam suas atividades presenciais retomadas na próxima segunda-feira (1º), para reunião de alinhamento. O diálogo é sempre a maior base de construção das políticas públicas e das decisões do Município”, diz um comunicado da Prefeitura sobre o adiamento do retorno às aulas.



A reunião acontece às 10h no gabinete do prefeito.