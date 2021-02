Carnaval: Itapecerica cancela ponto facultativo e proíbe 'farras'

No carnaval de 2020, o bloco dos Mal Dormidos arrastou milhares de foliões pelas ruas de Itapecerica (foto: Reprodução de Internet)

Seguindo o cenário nacional, os blocos que colorem as ruas de Itapecerica, Centro-Oeste de Minas Gerais, não vão desfilar neste ano. Além de cancelar o ponto facultativo do carnaval, o prefeito Wirley Reis (conhecido como Têko) proibiu qualquer aglomeração, incluindo as que classificou como “farra”, de 12 a 17 de fevereiro.

proíbe a realização de eventos com aglomeração em locais públicos e privados, como comemorações, confraternizações, shows, farras e outros.Nesse período, também não será permitido o uso de equipamentos de amplificação sonora e instrumentos musicais que possam incentivar aglomeração.O fechamento de praças e ruas está proibido.

“Ainda estamos em plena pandemia, no início da vacinação, e não teria o menor cabimento o município promover um evento que gera aglomeração de pessoas”, declarou o prefeito.

Pela primeira vez em mais de 30 anos, os foliões não poderão dançar ao som das marchinhas dos “Mal dormidos”. Os blocos “Suvaco da Cobra”, “Balaco Baku” e “Só a Nata” também não vão arrastar multidão pelas ruelas da cidade.



Além dos desfiles de blocos, nos últimos anos as festas particulares organizadas por cada um deles ganharam força e fama.

Neste ano, nem mesmo o uso de espaços de serviços, academias, clubes, centros de compras e estacionamentos para fins de eventos festivos será permitido.



O decreto proíbe ainda aglomeração em locais turísticos e esportivos, como praças e estádios.





Multa pesada

O descumprimento pode acarretar multa de R$3 mil. Em caso de reincidência, ela terá acréscimo de um terço do valor.



“Para efeito da multa, bastará a certificação por parte das autoridades sanitárias e ou seus representantes, mediante a confecção de relatório e após constatação in loco, ainda que não lhe seja facultada a entrada”, consta no decreto.



Serão responsabilizados o proprietário do imóvel conforme verificado em registro e o organizador do evento.

Para Têko, apenas a conscientização da população poderá evitar que os números de novos casos disparem após o período carnavalesco, mesmo com todas as restrições.



“O município está fazendo a sua parte para evitar que haja um aumento de casos após o carnaval, tanto por meio da suspensão das festividades quanto por meio da proibição de festas particulares. No entanto, apenas com a colaboração e consciência de todos será possível evitar uma nova onda de proliferação do vírus. É muito importante que cada um faça o seu esforço. Todos gostaríamos de poder pular o carnaval, mas, em nome da saúde, teremos que abrir mão da folia”, declarou.

As normas seguem as recomendações emitidas pelo governo do estado no início deste mês para todos os municípios mineiros. Entre as orientações, estão a suspensão do ponto facultativo, a proibição de fechamento de ruas e de realização de eventos em espaços de serviço, público ou privado.

Bares poderão abrir

Embora proíba eventos, os bares e similares poderão funcionar de 10h à meia-noite entre 12 e 17 de fevereiro.



“Devendo os proprietários cuidarem para que não ocorra aglomeração no ambiente, mantendo-se normas de distanciamento e assepsia previstos nos protocolos sanitários e demais decretos”, diz o documento.

*Amanda Quintiliano especial para o EM