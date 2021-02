Justiça condena homem a 20 anos de prisão por feminicídio em Minas

Imagem meramente ilustrativa (foto: Reprodução/Pixabay)

A Justiça condenou a 20 anos de prisão um homem de 24 anos que matou sua ex-mulher em Conceição de Ipanema, no Vale do Rio Doce, e Minas Gerais. De acordo com a denúncia do Ministério Público, ele deu cacetadas na cabeça da vítima com uma barra de ferro.

O caso aconteceu na madrugada de 12 de janeiro do ano passado. O criminoso encontrou com a vítima na casa dela, depois que ela voltou de uma festa.

Segundo o MP, foram cinco golpes na cabeça da vítima. Por isso, a Justiça o condenou por homicídio duplamente qualificado: meio cruel (uso da barra de ferro) e feminicídio.

A condenação aconteceu nessa terça (9/2). O réu não terá direito de recorrer.