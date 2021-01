Polícia prende autor de tentativa de feminicídio no Bairro Araguaia

O crime ocorreu na Rua Itiubá, 193, Bairro Araguaia (foto: Reprodução/Google Maps)

Um homem de 39 anos foi preso na manhã desta quinta-feira (21/01), quando tentava fugir de ônibus após tentar a assassinar a mulher, de 42 anos, a facadas. O crime ocorreu no Bairro Araguaia, e o suspeito ainda tentou matar um vizinho, de 25 anos, que socorria a mulher. Ele levou duas facadas, no ombro e no peito, teve perfuração de um dos pulmões, e está internado, em estado grave, no Hospital Júlia Kubitschek. A mulher sofreu um ferimento na testa.





As tentativas de homicídio ocorreram na manhã desta quinta-feira, quando o suspeito foi até a sua antiga casa. Segundo Boletim de Ocorrências da Polícia Militar (BO), o casal estava separado já há alguns meses e o homem acusava a ex-mulher de traição.





Ela relatou aos policiais que entendia que o ex-marido estava com problemas mentais e pediu que ele fizesse uma consulta com um psiquiatra. Desde então, ela passou a receber telefonemas e mensagens do ex-companheiros, de que ele tomaria tudo dela e da filha, que vivia com a mãe.

Na noite de quarta-feira (20/1), o homem foi até o apartamento da ex e tentou entrar, mas esta não permitiu. Na manhã desta quinta, ele retornou à casa e ela permitiu a sua entrada, pensando que ele queria conversar. No entanto, o homem invadiu a casa e começou a remexer no guarda roupas e gavetas, dizendo que queria encontrar o documento de registro do apartamento.





O casal começou a discutir, o homem sacou de duas facas e investiu contra a ex-mulher. A filha do casal, de 22 anos, tentou separar e como não conseguiu, pediu ajuda do vizinho, que conseguiu separar o casal, mas acabou ferido.





Ao ver o sangue, o suspeito fugiu do local, levando as facas e sua mochila. Saiu do prédio e entrou no ônibus que liga o bairro ao Centro. A Polícia Militar foi chamada, chegando ao local junto com o Samu.





Imediatamente, os policiais saíram no encalço do ônibus e conseguiram prender o homem, que tinha em seu poder a mochila e, dentro desta, as duas facas, ainda sujas de sangue.





O fato foi registrado na Delegacia de Proteção à Mulher, para onde o homem foi levado e autuado em flagrante por tentativa de feminicídio.