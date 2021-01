Pai que estuprava filha de 13 anos é preso na cidade de Novo Cruzeiro

Violência sexual ocorreu na cidade de Novo Cruzeiro, nas divisas entre os vales do Jequitinhonha e Mucuri (foto: Google Street View/Reprodução)

Um, de 41 anos, suspeito dea própria filha, de 13, foi preso pela Polícia Civil na manhã desta quinta-feira (21/1), na cidade de Novo Cruzeiro, na divisa dos vales doe Mucuri.



A denúncia foi feita pela mãe da vítima, que passou a estranhar a maneira que o pai passou a tratar a menina, que ficava confinada, trancada, num quarto.





procurou o conselho tutelar, contando que além de a menina ficar presa no quarto, o pai teria passado a dormir com a adolescente em algumas noites.Segundo apuração dos investigadores, os estupros teriam começado em novembro do ano passado. O homem aproveitava os momentos em que a mãe saía para trabalhar.



Menina confirmou abusos



A violência sexual teria continuado ao longo dos meses de dezembro e janeiro, quando a denúncia foi feita. Foram realizados exames de corpo de delito na vítima e tomados depoimentos dela, que confirmou toda a história.



A prisão foi feita num trabalho conjunto ente a Polícia Civil e a Polícia Militar. O homem foi indiciado por estupro e ele será encaminhado para oo sistema penal, onde aguardará julgamento.