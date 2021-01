Homem é preso suspeito de abuso sexual com uma lista de 50 mulheres em MG

Objetos femininos e uma lista com 50 nomes de mulheres foram apreendidos (foto: PCMG/divulgação)

Umfoi preso suspeito desexual em, no Sul de Minas, nessa quarta-feira (20/1). Ele vem sendo investigado há 4 meses teve atemporária decretada. Na casa dele, a polícia apreendeufemininos e uma lista com 50 nomes de mulheres.

De acordo com a Polícia Civil, os mandados de busca e apreensão aconteceram nos bairros Alta Vila e Vila Nova. “Em um dos imóveis, que seria do suspeito, a polícia apreendeu objetos femininos e uma lista com 50 nomes de mulheres”, explica polícia.

O homem, de 38 anos, vem sendo investigado há quatros meses por suspeita de abusar sexualmente de mulheres na região. “O suspeito foi pego de surpresa, quando chegava do trabalho. Ele disse que não sabia da investigação contra ele. Já temos conhecimento de três vítimas, com provas contundentes. O trabalho agora é para apurar quem são essas mulheres que aparecem nessa lista.”

Segundo a polícia, as vitimas contaram que o homem conquistava a confiança delas com muito carisma, simpatia e educação. O suspeito já trabalhou como segurança e como cuidador de idosos. “Cada uma foi de uma forma diferente. Mas, depois de conquistar a confiança das mulheres, ele se tornava violento e agressivo. Os abusos podem ter acontecido na casa dele”, diz.

O suspeito foi preso temporariamente e levado ao presidio de Botelhos, no Sul de Minas. De acordo com a polícia, “a ação é para dar mais confiança a outras possíveis vítimas a se manifestarem”.