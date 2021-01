Mulheres são flagradas com 15 quilos de cocaína em BH

Droga apreendida pela polícia com as duas mulheres, no Bairro Guarani, Região Norte de BH (foto: PMMG/Divulgação)

Como é feita a distribuição de, do grande traficante para o varejo? Pois a perspicácia de um policial militar, que estava de folga, possibilitou a descoberta de um dos métodos. Ele avistou duasem atitude suspeita, demonstrando nervosismo, e comunicou-se com seu batalhão, o 16º BPM. Feita a abordagem, descobriu-se que as duas eram "mulas" – fazempara o tráfico de drogas – e receberiam R$ 250, cada uma, pela entrega de 15 barras de maconha pesando, aproximadamente, 15 quilos.O fato ocorreu no Bairro, Região Norte de BH, no final da noite dessa quarta-feira (20/1). O policiai cruzou com as duas mulheres, uma de 24 anos outra de 46, que se mostravam nervosas, reclamando que o táxi que havia pedido estava demorando.O policial, segundo o sargento Teixeira, que atendeu ao chamado, se afastou e entrou em contato com o batalhão, que acionou a viatura. Ao perceberem a chegada a polícia, as mulheres largaram umae se abraçaram, apavoradas.Logo que os policiais se aproximaram, passaram a negar que a droga seria delas. Inquiridas, contaram que tinham de fazer a entrega no Bairro Paulo VI. Deveriam ir até o campo de futebol e largar a encomenda no meio do campo. Depois, voltariam para casa.As duas foram levadas para o Ceflan 1 e serão interrogadas pela Polícia Civil, que espera, a partir de informações chegar ao dono da droga, ou seja, ao chefe do tráfico.As últimas 24 horas foram agitadas na capital mineira. Não foram grandes apreensões de drogas, mas somadas, formam uma quantidade considerável: além dos 15 quilos com as duas mulheres, 213 pinos de cocaína, 57 buchas de maconha e 57 pedras de crack. No total, 11 pessoas foram presas, sendo dois menores e as duas mulheres.Na Rua Flor de Maio, na Vila Nossa Senhora de Fátima, no Aglomerado da Serra, quatro traficantes foram presos, de 18, 20, 30 e 36 anos. Asocorreram às 4h desta quinta-feira (21).Durante uma, policiais militares avistaram os homens, que estavam traficando. Ao perceberem a presença da polícia, eles tentaram fugir a pé, mas foram alcançados e presos. Com eles, 272 pinos de cocaína, três buchas de maconha, R$ 2.514 em dinheiro, seis rádios comunicadores e dois celulares.No Bairro Jardim Laguna, dois homens foram avistados. Ao avistarem a viatura policial, eles saíram em disparada, rumo a uma mata existente no local. Deixarame drogas para trás. Foram apreendidos 178 pinos de cocaína, 21 buchas de maconha, 40 pedras de crack, um revólver calibre 38 e um rádio comunicador.Na Rua Cristina Maria de Assis, no Bairro Califórnia, a PM abordou três homens que haviam descartado uma bolsa com cinco pinos de cocaína, 11 buchas de maconha, dois celulares. Em poder deles, foi encontrado um, que um dos presos tentou esconder.No Bairro São Cosme, a partir de uma denúncia anônima, os policiais foram até o campo de futebol na Rua Igarapé. Ao se aproximarem, dois homens saíram em desabalada carreira, deixando cair diversos objetos e pertences.Eram uma balança de precisão, 31 buchas de maconha, 24 pinos de cocaína, 17 pedras de crack, R$ 50 em dinheiro e um um saco plástico contendo centenas de pinos para dolagem de cocaína.Os dois fugitivos,, foram apreendidos.